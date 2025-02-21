Зірка "Дизель Шоу" Булітко з зухвалим декольте втілила сексуальні емоції для фото
Акторка та співачка Вікторія Булітко відступила від свого комедійного амплуа в "Дизель Шоу", попозувавши для гарячого фотосету. 42-річна зірка млосно посвітила перед камерою глибоким декольте.
"Скажу чесно, рідко хто вміє піймати мене на фото саме з такими сексуальними емоціями", - написала Вікторія у Instagram, звернувшись до авторки світлин.
"Ти не тільки піймала, ти приборкала такі мої емоції", - додала Булітко.
Нагадаємо, рік тому актриса заручилася з музикантом, своїм колегою за гуртом METELyK Кирилом Поповичем.
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