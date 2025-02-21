Зірка "Дизель Шоу" Булітко з зухвалим декольте втілила сексуальні емоції для фото

Акторка та співачка Вікторія Булітко відступила від свого комедійного амплуа в "Дизель Шоу", попозувавши для гарячого фотосету. 42-річна зірка млосно посвітила перед камерою глибоким декольте.

"Скажу чесно, рідко хто вміє піймати мене на фото саме з такими сексуальними емоціями", - написала Вікторія у Instagram, звернувшись до авторки світлин.

"Ти не тільки піймала, ти приборкала такі мої емоції", - додала Булітко.

Реклама:

Зваблива і замріяна Вікторія попозувала для нового фотосету

Чуттєво і гаряче

Булітко перед камерою приборкала (але не до кінця) свої сексуальні емоції

Зірка "Дизель Шоу" позваблювала глибоченьким декольте

Нагадаємо, рік тому актриса заручилася з музикантом, своїм колегою за гуртом METELyK Кирилом Поповичем.