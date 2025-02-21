Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Зірка "Дизель Шоу" Булітко з зухвалим декольте втілила сексуальні емоції для фото

Марія Ткаченко - 21 лютого, 15:15
Вікторія Булітко
Фото sinviews.ph

Акторка та співачка Вікторія Булітко відступила від свого комедійного амплуа в "Дизель Шоу", попозувавши для гарячого фотосету. 42-річна зірка млосно посвітила перед камерою глибоким декольте.

"Скажу чесно, рідко хто вміє піймати мене на фото саме з такими сексуальними емоціями", - написала Вікторія у Instagram, звернувшись до авторки світлин.

и не тільки піймала, ти приборкала такі мої емоції", - додала Булітко.


Віка Булітко

Зваблива і замріяна Вікторія попозувала для нового фотосету

Вікторія Булітко з Дизель Шоу

Чуттєво і гаряче

Вікторія Булітко з Дізель Студіо

Булітко перед камерою приборкала (але не до кінця) свої сексуальні емоції

Вікторія Булітко з METELyK
Актриса Вікторія Булітко

Зірка "Дизель Шоу" позваблювала глибоченьким декольте

Нагадаємо, рік тому актриса заручилася з музикантом, своїм колегою за гуртом METELyK Кирилом Поповичем.

Читайте також:

"Боже, яке кончене": Булітко під гітару позбиткувалася з путіна і росіян. ВІДЕО

"Я маю бути українцем": зірка "Дизель Шоу" Сморігін склав мовний іспит для отримання громадянства

"Без скандалів, без істерик": Сморигін пояснив, чому Нікішин та Писаренко, які виступають у Москві, залишили "Дизель Шоу"

Дизель студіо
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів