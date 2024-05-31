Вілл Сміт вперше після заяви дружини про розлучення з'явився з нею та дітьми на парадному хіднику

Голівудське подружжя акторів Вілл Сміт та Джада Пінкетт-Сміт за останні кілька років робили чимало неоднозначних заяв про свій шлюб.

Серед них і зізнання, що вони понад 7 років живуть окремим один від одного життям. Мовляв, просто не розлучені офіційно. Тим не менш, це не завадило акторам, а також їхній родині вийти разом у світ.

Мова про прем’єру фільму "Погані хлопці 4", де Вілл та Джада попозували у компанії тещі актора та дітей: 23-річної дочки Віллоу та синів 25-річного Джейдена і 31-річного Трея (первісток Сміта від першого шлюбу). Це стало першою публічною появою подружжя разом з моменту скандальної заяви про розрив.

55-річний Сміт представив новий фільм у колі родини фото GETTY IMAGES

Реклама:

До речі, попри гучний скандал зі зрадою Джади, Вілл жодним чином публічно не сварився з дружиною. Навіть після шокуючих заяв про довготривалий розрив він усіляко висловлював матері своїх дітей підтримку.

Нагадаємо, сама Пінкетт-Сміт припускає, що у майбутньому вони з чоловіком таки знову будуть разом.