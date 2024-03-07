Дочка Ющенка привітала "своє багатство" з 24-річчям та показала фото

7-го березня старшій онуці експрезидента Віктора Ющенка, Доменіці виповнилося 24 роки.

З цієї нагоди її мама, Віталіна Ющенко написала пост-привітання та виклала кілька фото іменинниці.

"Моя доця, моя Масюня, з Днем Народження! Ти – моє багатство, моє щастя! Бажаю тобі бути завжди здоровою та міцною, відчувати любов та турботу, що навколо тебе, і завжди знаходити силу, щоб подолати будь-які перешкоди на твоєму шляху", - побажала доньці Віталіна.



24-річна Доменіка - старша донька 43-річної Віталіни від першого чоловіка Михайла Гончара

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"Я вірю, що ти зможеш досягнути всього, чого тільки прагнеш, і бажаю тобі здійснення всіх твоїх мрій та бажань у Мирній, Вільній нашій Україні ! Я люблю тебе дуже сильно, аж до неба, аж до сонця, аж до зірок і назад", - запевнила Ющенко.



Дівчина захоплюється співом і навіть брала участь у "Голосі країни"

Доменіка дуже схожа на маму

Якось Доменіка зізналася, що збільшувала губи

Також у Віталіни є син Віктор і донька Андріана від екса Олексія Хахльова

Нагадаємо, 2022 року Віталіна повідомила, що її син Віктор не захотів навчатися в Канаді, куди вона відвезла його у квітні, а повернувся в Україну і вступив до українського вишу.