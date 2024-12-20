"Мамине сонечко. Татові крила": Козловський показав 9-місячного сина у вишиванці. Відео
Співак Віталій Козловський, його піарниця та дружина Юлія Бакуменко знялися у милому відео зі своїм первістком Оскаром, якому 25-го грудня виповниться 10 місяців.
Трійця вбралася в вишиванковий фемілі-лук та попозувала біля ялинки.
"Мамине сонечко. Татові крила. У тебе попереду довге щасливе життя. Нехай наша любов завжди буде твоїм оберегом", - написав 39-річний Віталій.
Нагадаємо, в вересні Оскар здійснив акторський дебют у кліпі свого тата на присвячену йому ж колискову.
Як відомо, Віталій був присутній при народженні сина. ТаблоID розповідав, хто ще з зіркових батьків має досвід партнерських пологів.
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