"Супермамам великий респект": дружина Козловського різко висловилася про непрохані поради щодо материнства

Фото з Instagram Юлії Бакуменко

Дружина співака та військовослужбовця Віталія Козловського, піарниця Юлія Бакуменко розповіла про жертовність заради дитини та про те, що її найбільше дивує у материнстві.

Про це вона написала в Instagram.

За словами Юлії, за майже 10 місяців ролі мами її найбільше дивують непрохані поради.

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"Це люди, які насипають поради у стилі "я така класна і розумна, тому зараз буду це демонструвати і знецінювати твій досвід, бо ти не шариш так класно, як я, я молодець". Це не стосується порад, які коректні, доречні і з турботою. Бо такі, і тут, і від подруг, я теж отримую і багато лайфхаків таким чином прийшло", - зауважила Бакуменко.

Також Юлія Бакуменко попозувала з сином коло ялинки Скріншот з Instagram Юлії Бакуменко

Вона навела приклади таких порад.

"Розповідаю про те, що з Оскаром 3 години поспіль можна не знайти і хвилини вільної, бо він шило ще те. Відповідь: Ну у вас якось занадто все складно. От у нас дитину брали з собою на роботу, клали на травичку і він годину там грався. Взагалі без проблем. Тішуся за людей, як за себе. Але діти різні і порівнювати якось дивно. Оскара теж можна покласти на травичку чи на сніжок. Через годину він буде десь вже в Броварах", - додала дружина Козловського.

Розказала Юлія й про те, як їй допікають тим, що у її дитини є режим дня.

"Ой, у вас у дитини режим? Ну це, тому що перша дитина, тому вам немає що робити. Так, у дитини режим. Бо я бачу, що йому так комфортно. Він так краще спить ніч, бо є з чим порівняти. І завдяки режиму я можу спланувати свій час/зустрічі/роботу/купу всього. То як мені робити: так, як зручно дитині і мені, чи вам, порадницям?" - поставила вона риторичне питання.

Юлія "вибухнула" від непроханих порад

Бакуменко також висловилася щодо жертовності заради дитини.

"Але найдивовижніше для мене: це коли формат "загнутися і впасти від втоми" люди трактують як побутовий героїзм, невід'ємну складову материнства і на крилах цих досягнень летять ср*ть зверху на тих, хто вибрав не загинатися. І так ясно, що перший рік життя дитини - це навантаження. Тим більше якщо материнство поєднується з купою іншого важливого функціоналу. Тому все решта - в міру сил і часу. Суперхазяйкам і супермамам великий респект, але коли це не нав'язують іншим", - зазначила Юлія.

Скріншот з Instagram Юлії Бакуменко

Дружина Козловського зауважила, що жертовність була актуальною раніше, коли не було виходу і мусили з цим справлятися. Але, на її думку, на сьогодні в цьому немає потреби.

"В моєму розумінні в пріоритеті те, що на перших місцях по важливості і що ти не можеш делегувати. Якісний час з дитиною та рідними, цікава професія, свій особистий розвиток, здоров'я - це те, що за тебе ніхто не зробить. Яка користь від вилизаної хати і власноруч начищених каструль, якщо ти втомилася як собака, впала і вмерла - цього мені не зрозуміти ніяк", - додала вона.

Дружина Козловського зазначила, що жертовність заради дитини має залишитися в минулому

Бакуменко також звернулася до своїх підписниць та наголосила, що порівнювати когось - це некорисна тема.

"Кожна мама молодець, то велика праця. І якщо ви задаєтеся питанням, чи хороша ви мама, значить ви вже дуже хороша мама. Бо робите найкраще з можливого. А що про це думають інші - не показник нічого взагалі", - підкреслила Юлія.

Нагадаємо, якось співак і військовий Віталій Козловський зізнався, що його стосунки з дружиною Юлією Бакуменко стали серйозними під час пандемії коронавірусу.

Як відомо, про шлюб Юлії та Віталія стало відомо лише в березні цього року, проте їхній роман розпочався багато років тому. А в лютому у подружжя народився син Оскар.