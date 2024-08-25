"Не уявляю, як ми жили без тебе": Козловський замилував прогулянкою з сином, якому виповнилося 6 місяців

Співак та військовослужбовець Віталій Козловський приїхав у відпустку до сина та дружини й замилував кадрами прогулянки з маленьким Оскаром.

На відео Віталій прогулюється Києвом, а на його руках зручно вмостився син. Так як Козловський з дружиною приховують личко малюка, їх знімали спиною до камери.

Козловський замилував прогулянкою з синочком

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Також дружина Віталія поділилася маленьким святом свого сина. Йому виповнилося 6 місяців. Тож Юлія Бакуменко зазнімкувала святковий тортик, до якого тягнуться ручки маленького Оскара.

"6 місяців нашому Оскару. 6 місяців великого щастя. Вже не уявляю, як ми жили без тебе", - написала вона під фото.

Фото з Instagram Юлія Бакуменко

Нагадаємо, на початку червня Віталій Козловський та Юлія Бакуменко похрестили сина, а співак назвав той день "одним із найщасливіших у житті".

Як відомо, Козловський якось розповідав, що самостійно перерізав пуповину після народження сина.