"Моя": Козловський поділився "вагітним" фотосетом із дружиною в вечірніх сукнях

Співак Віталій Козловський, який нещодавно нарешті розсекретив свою другу половинку, тепер із задоволенням показує її світу.

39-річний артист, який багато років приховував стосунки зі своєю піарницею Юлією Бакуменко, виклав фотосесію, зроблену під час її вагітності.

На фото Віталій у чорному костюмі та білій сорочці, а Юля у червоній, чорній та кремовій сукнях.

Тепер Козловському нема що приховувати Фото @vilena_orli

Реклама:

"Моя. Чи це вже можна в такому положенні говорити мої?", - написав артист

Як відомо, у пари в лютому народився синочок Оскар

Юля і Віталік одружилися у грудні минулого року, а оголосили про це лише за кілька місяців

Співак був присутній на пологах і перерізав пуповину

Нагадаємо, нещодавно Козловський дав велике інтерв'ю Раміні, в якому не лише оголосив про народження сина та ім'я дружини, а й розповів, де служить та про "хама" Кондратюка.