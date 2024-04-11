"Моя": Козловський поділився "вагітним" фотосетом із дружиною в вечірніх сукнях

Тамара Кудрявченко 11 квітня, 10:16

Співак Віталій Козловський, який нещодавно нарешті розсекретив свою другу половинку, тепер із задоволенням показує її світу.

39-річний артист, який багато років приховував стосунки зі своєю піарницею Юлією Бакуменко, виклав фотосесію, зроблену під час її вагітності.

На фото Віталій у чорному костюмі та білій сорочці, а Юля у червоній, чорній та кремовій сукнях.

Тепер Козловському нема що приховувати

Тепер Козловському нема що приховувати

Фото @vilena_orli

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"Моя. Чи це вже можна в такому положенні говорити мої?", - написав артист

Як відомо, у пари в лютому народився синочок Оскар

Як відомо, у пари в лютому народився синочок Оскар

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Юля і Віталік одружилися у грудні минулого року, а оголосили про це лише за кілька місяців

Співак був присутній на пологах і перерізав пуповину

Співак був присутній на пологах і перерізав пуповину

Нагадаємо, нещодавно Козловський дав велике інтерв'ю Раміні, в якому не лише оголосив про народження сина та ім'я дружини, а й розповів, де служить та про "хама" Кондратюка.

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Віталій Козловський
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