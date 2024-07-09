ATLAS UNITED 2024 перенесено: де і коли відбудеться фестиваль

Через масовані атаки українських міст ATLAS UNITED 2024, який мав відбутися 12-14 липня, переноситься.

Фестиваль, на сценах якого з'являться понад 70 топових артистів, відбудеться з 19-21 липня.

Про це організатори заходу повідомили на сторінці в Instagram.

Мета найбільшої музичної події залишилась незмінною - грандіозний благодійний збір для військових.

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"Ми хочемо максимально протидіяти ворогу, тому конвертуємо нашу злість на донати! 100% від продажу квитків за 9 липня буде спрямовано на придбання наземних і повітряних дронів для ЗСУ", - повідомили організатори заходу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, де можна придбати квітки та хто з зірок виступить на фестивалі.