"Вночі наші міста накриває пекло": Єфросиніна з сином показалася у метро під час обстрілу і звернулася до іноземців

Телеведуча Маша Єфросиніна, яка під час масованої комбінованої атаки росіян ховалася з сином у столичному метро, звернулася до іноземної аудиторії.

У своєму Instagram засновниця фонду показала наслідки трагедії і розповіла про пекло, в якому існують українці.

"Привіт, світе. Я Марія. Живу в Україні. У Києві. Якщо ти, світе, заглянеш на мій профіль в Інстаграмі, ти побачиш яскраві фото моєї діяльності, стилю життя та моди. Також, останній рік там вистачає й гумору. І ти цілком справедливо можеш спитати мене: "Чому там немає тих фото, що я бачу в новинах? Невже так ви живете під час війни?".

Моя відповідь може тебе здивувати, дорогий світе, але я скажу: "Мені немає потреби постити страшні фото для українців – вони все це бачать самі, вони в цьому живуть. Уже четвертий рік українці живуть за одним страшним сценарієм, про який голлівудським сценаристам і не снилося – вночі наші міста накриває пекло, і кожен, задихаючись від страху, молиться за своїх дітей і за себе… А зранку ми читаємо новини про наслідки та кількість загиблих, і змушуємо себе не вмерти морально заради тих самих наших дітей!", - звернулася до аудиторії Маша.

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Ведуча з 10-річним сином Сашком Фото з Instagram

"Потім встаємо і шукаємо життя у всьому, що є у людини: сонце, хобі, кава, робота, люди, краса і творення. Бо всю цю війну, поки Путін нас вбиває, ми не лише боремось за життя, ми ним живемо. Бо ми не знаємо, скільки воно нам ще триватиме. Наші діти вміють розрізняти звук дрона і роботу ППО, вони вміють спати сидячи і в будь-яких умовах у сховищах, ванних кімнатах та коридорах… Вони не вередують і не бешкетують. Вони просто питають: "Мамо, коли закінчиться ця війна?". Дорогий світе, жодна мама в Україні не може відповісти на це питання своїй дитині. А ти можеш?", - емоційно запитала Єфросиніна.

"Дуже страшна ніч. Ми ніколи ще так швидко не бігали до метро", - написала Маша

Живучи у стресі, Маша робить усе, щоби не втратити себе. Раніше вона розказувала, як виконувати дихальну практику, яка стане в нагоді в будь-якій ситуації під час емоційного сплеску.