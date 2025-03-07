Єфросиніна розказала, чи планує боротися зі старінням та від чого відмовилася для внутрішнього спокою
Телеведуча Маша Єфросиніна пригадала, у якому віці відчувала себе найбільш комфортно.
В інтерв'ю для Наталії Бобок 45-річна засновниця фонду також розповіла, чи планує відтерміновувати дорослішання та як дбає про свій спокій.
За спогадами Єфросиніної, найбільш комфортною для неї була цифра 35.
"Хотіла б подовше пожити у віці 35, десь з 35 до 40. В цей період почалося усвідомлення майже всього. Це перша цифра на моєму шляху, над якою я замислилася. Бо я взагалі не думала про це. Мене бентежила купа речей, але не вік", - пригадала Маша.
Ведуча зізналася, чи боїться старіти і як планує це роюити.
"Я однаково боюся старіння зовнішнього і невдалих процедур (сміється Маша). Я настільки завжди акуратно при візиті до своїх естетистів кажу: "Це точно ніяк не змінить мене?".
Я не хочу змінювати свою зовнішність. Я хочу приймати свій вік так, як його дає мені природа. Я буду робити все, щоб допомагати моїй природі триматися зсередини і зовні, оскільки є можливості за рахунок ін'єкцій випрацьовувати ці колагени, за рахунок косметики щось там втирати, ліфтингувати. За рахунок БАДів і мікроелементів додавати потенціал своєму організму", - пояснила Маша.
"Але я дуже не хочу, щоб відбулося щось так, щоб я зробила те, про що сильно-сильно пошкодую. Я максимально буду відтягувати цей процес", - додала вона.
За словами ведучої, не лише рутина і догляд тримають стабільним її фізичний і ментальний стан. Ведуча розповіла, від чого (і від кого) відмовилася, задля гармонії і балансу.
"Я скоротила своє коло спілкування. Я зрозуміла, що ті люди, які приходять у моє життя, щоб мене собі розібрати, як у чорну п'ятницю за знижками, - мене для цього не залишилося. З мого життя зникли ті, з ким спілкувалася просто для підтримки стосунків, ті, з ким я спілкувалася вимушено.
Я припинила спілкуватися з тими, хто мене виснажує. Хтось називає таких людей токсичними. Я не настільки категорична - у мене є непереносимість людей, які використовують мій час заради того, щоб самоствердитися, що вони зараз у моїй компанії", - розповіла Єфросиніна.
Нагадаємо, раніше Єфросиніна розказувала, як не дає собі "розсипатись", зокрема про харчування, сон і корисні звички.