"Інші його не цікавлять": Єфросиніна прокоментувала чергові чутки навколо її чоловіка та висловилася про знецінення українських жінок

Телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна поміркувала про ставлення до українських жінок крізь призму лукизму.

В інтерв'ю для Наталії Бобок 45-річна зірка також розказала про стосунки з чоловіком та виховання дітей.

"Слід визнати, що в Україні чоловіки продовжують впливати на відчуття жінок щодо себе. Наприклад, на зустрічі із пластичними хірургами щодо змін в собі жінки приходять найчастіше з чоловіками. Попри зовнішню бездоганність українських жінок, в середині вони себе такими не відчувають. Жахливо, що інколи чоловіки роблять так, щоб жінка повністю знецінила себе і те, що в неї є, це велика біда", – запевнила Єфросиніна.

Як відомо, Маші нерідко приписували пластичні операції. Раніше вона розказувала, які процедури для обличчя робить у косметолога

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Ведуча зізналася, що через невпевненість у собі через вагу, вона свого часу скасовувала побачення з чоловіком Тимуром Хромаєвим, вимикала світло наодинці з ним у моменти близькості. Попри це, її чоловік жодного разу не змусив її засумніватися у собі.

"Зараз ми чуємо чергові плітки про наше розлучення, що у нього коханка і відверто вже навіть жартуємо над цим. Я дуже багато змінювалася з той час що ми разом – годувала дитину тощо. Але чоловік завжди наголошує, що не встигає звикати до мене, тому інші жінки його просто не цікавлять. Саме тому, моя головна думка – для жінки чоловік не має бути точкою опори в плані зовнішності і догляду за собою, жінка має це робити для себе", – впевнена Єфросиніна.

Ведуча торкнулася і теми виховання дівчат. За словами Маші, батьки мають створити для дитини зерно для майбутньої опори.

"Хочу звернутися до матерів – не кажіть своїм донькам, що найважливіше бути, наприклад, розумничкою. У період дорослішання дівчинка навчиться цьому сама. Натомість важливо, щоб саме мама дала зерно, опору впевненості у своїй зовнішності, а тато – впевненість, що вона гідна чоловічою любові.

Треба починати змалечку вирощувати в жінці стійкість до цієї абсолютно ганебної, стереотипної катівні по відношенню до себе, яка починається в 45-50 років, бо немає жодного підґрунтя. Адже наразі гігантська кількість жінок на планеті ламається під цією соціальною плитою", – зазначила Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше Єфросиніна розказала, чи планує боротися зі старінням та від чого відмовилася заради спокою.