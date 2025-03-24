"Не уявляю життя, в якому тебе немає": Єфросиніна привітала чоловіка з 50-річчям і показала його в своїх обіймах

Маша традиційно привітала чоловіка у мережі Фото msrudenko_n

23-го березня чоловіку телеведучої Маші Єфросиніної Тимуру Хромаєву виповнилося 50 років. З цієї нагоди вона запостила фото з ним і сином Сашком та присвятила коханому проникливі слова.

"З Днем народження, мій коханий! Мій Тимур! Тобі сьогодні 50! І я не організувала тобі свято, сценарій якого в моїй голові зрів вже кілька років... Але ці роки привели наше життя до обставин, сильніших за нас, обставин, в яких нам з тобою не до свят, що їх ми так любили робити для себе та наших друзів...", - почала Марія.

Свій ювілей Хромаєв відзначив з дружиною та сином

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"Проте ти сьогодні поруч зі мною та Сашком, і це найбільший подарунок для мене, про який я тільки могла мріяти. Свято твоє, а подарунок мені - в цьому весь ти…

З тобою я досі відчуваю себе тою юною дівчинкою на Ялтинській набережній в момент нашої першої зустрічі. Не уявляю життя, в якому тебе немає: ні в 25, ні в 45, ні в 70, ні в 100 років. Бо ти - моя скеля! Ти - мій захист. Ти - мій спокій.. Ти - мій Тимур", - написала Єфросиніна.

Як відомо, стосункам Марії і Тимура вже понад 21 рік, і їх можна сміливо назвати однією з найміцніших пар українського шоубізу. Нещодавно доньці подружжя Нані виповнився 21 рік.

Але торік 45-річна Єфросиніна зізнавалася, що важко утримувати стосунки на відстані з чоловіком-військовим.