"Сьогодні я це робив у поїзді": Зеленський про те, як йому вдається знаходити час на спорт

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Президент Володимир Зеленський, попри свій щільний робочий графік, старається все-таки вбудувати в нього регулярні заняття спортом. Щоправда, свої воркаути він ним скромно не вважає, мовляв, те, що він робить - це так, "трішки розім'ятися".

Про це 46-річний президент сказав, спілкуючись із французькими журналістами. Відео опубліковано на YouTube-каналі "Зе!Президент".

Зеленський відповів на питання, як ставиться до спорту та чи займається ним зараз, під час повномасштабної війни.

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"Нема часу" на спорт - це лише відмовки, натякає президент Зеленський своїм прикладом Фото Getty Images

"Обов'язково. Я займаюся. Я намагаюся це робити. Сьогодні я це робив у поїзді. Це не так багато треба часу, якщо тобі хочеться це зробити. 30 секунд – можна це зробити в коридорі потягу, можна це зробити будь-де. Що вам потрібно? Присідати? Присідати, трішки віджимань, класичні вправи там, де ти знаходишся", - поділився Володимир.

"Для мене це не спорт. Спорт – це де великі досягнення й великі спортсмени, які віддають цьому життя. А для мене це просто – ну так, трішки розім'ятися. Обов'язково треба якась фізична напруга – вона обов'язково потрібна, щоб трішки мозок відпочив. Тому, якщо є можливість уночі, пізно ввечері або дуже рано зранку – я пробую знайти свої 30–40 хвилин", - зазначив президент.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський розповідав, що, окрім тренувань, допомагає йому відновлювати енергію.