"Особистий страх і травма підліткового віку": Луценко пояснила, чи може підняття ваги зробити жінку "чоловікоподібною"

Фото з Instagram Аніти Луценко

Зіркова тренерка Аніта Луценко, яка нещодавно змінила зачіску, розповіла, чи може підіймання ваги у спортзалі зробити жінку "чоловікоподібною".

Про це Аніта написала у своєму Instagram.

"Чи зробить підняття гантелей, важкостей тебе більш "чоловікоподібною"? Ні", - написала вона.

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За словами Луценко, у підлітковому віці для неї стало шоком, коли її тренерка, яка була для неї ідеальним прикладом перетворилася на "качка" зі зміною голосу.

"Мій особистий страх і травма підліткового віку - це коли, мій приклад ідеальної дівчини-тренера (реальна дівчина, яка була прикладом для мене), з красивої, легкої, спортивної в якийсь момент перетворився на "качка", - написала вона.

Втім, як пояснює Аніта, такі зміни відбулися через вплив певних медичних препаратів та поставлені цілі на міжнародні бодібілдерські змагання.

Луценко показала свій спортивний інвентар

"Процес нарощування м’язів складний і такий, що потребує ввідних: має бути профіцит ккал, а не дефіцит, має бути певна кількість білка, режим тренувань, що передбачає постійне збільшення ваги і спротиву, відпочинок і стратегію нарощування м’язів, робота на рівні високого подолання навантаження, це не 3 підходи по 15 разів з гантелями по 3-5 кг. Твоя гормональна система має бути наближена до чоловічої, бо ми не влаштовані так, як чоловіки", - пояснила тренерка.

А далі Аніта розповіла, що насправді дають вправи з вагою. Луценко зазначає, що такі навантаження не дадуть м'язам "зникати" і не будуть заміщуватися жировою масою при тих самих об'ємах.

Здогадалися, яку вправу виконує тренерка?

А також:

- активна робота м’язів і їх наявність відповідає за швидкість обміну речовин, більше м’язів — більше можеш їсти і не отримувати надлишок на тілі;

- шкіра над активними м’язами пружніша;

- відчуття сили в м’язах забезпечує відчуття сили в тілі і підвищений рівень енергії;

- форма тіла залежить від розвинутості м’язів;

- чим краще розвинута сила м’язів, тим, за необхідності, ти швидша.

Тренерка пояснила, як заняття з вагою впливають на тіло

Нагадаємо, нещодавно Аніта Луценко пояснювала, чи може норма кроків за день замінити фізичну активність.

Як відомо, тренерка розповідала, як вплинула відмова від алкоголю на її самопочуття та шкіру.