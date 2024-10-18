Ходьба vs тренування: Луценко пояснила, чи замінює норма кроків на день фізичну активність, та посвітила ногами коло моря. Фото

Тренерка Аніта Луценко вирішила трішки засмутити любителів щодня нагулювати 10 тисяч кроків з метою поставити галочку "done" навпроти графи "фізична активність".

Як заявила вона у своєму Instagram, просто ходити - недостатньо для людського організму, бо він так чи інакше потребує напруження м'язів.

"Чи замінює норма кроків за день потребу людини в фізичній активності? Коротка відповідь, ні. Довга: норма ходьби, це такий зручний спосіб хоч якось проконтролювати свою щоденну активність. Порахувати її. Чому? Бо сучасна людина занадто багато сидить, не рухається, через це виникає варикоз, болі в спині, серцеві проблеми, збоїть увесь організм. Нормою прийнято вважати такі собі 10 тис кроків, але тут і 7 буде "слава Богу", - почала Луценко.

Як відомо, Луценко нині живе в Іспанії, тож гуляти узбережжям Середземного моря

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"Ідемо далі. Організм людини для класного функціонування, фізичного і ментального, потребує активізації м’язів. Чи активізуються м'язи в потрібній мірі під час ходьби? Ну ні.

Подумаємо, як жили люди 100-200-1000 років тому. Руху було в десятки, сотні разів більше. Щоб добути їжу, треба було неабияк потрудитися. Так і влаштована природа людини. Наш організм функціонує добре, коли рухається", - наголосила Аніта.

Слова Луценко не означають, що ходити кілька тисяч кроків на день - не треба, але додавати у свою рутину вправи все одно варто

"Де можемо взяти напруження м’язів сьогодні? Тяжка фізична праця, город або робити вправи. Присідання, випади, віджимання, з вагою і без. Тіло людини потребує розтяжки , гнучкості для якісного функціонування. Де беремо? На стретчінгу, йозі, пілатесі, ранкова сурія.

Організм людини потребує напруження м’язів (бігти) при стресі (небезпеці), і якщо ми боїмося і сидимо в новинах - витряхування цього напруження через м'язи не відбувається, напруження залишається всередині і потім у вигляді агресії проявляється у зовнішній світ і як своє заблоковане тіло з болями, відчуттям колу між лопатками, головними болями через затиснуту шию.", - зазначила тренерка.

До речі, 40-річна Аніта має позитивний досвід відмови від алкоголю і ним ділиться

Також Луценко додала, що ходьба, звісно ж, теж має бути присутня в щоденному житті, але вона не вирішує усі питання.

"Бігати, танцювати вдома під барабани, ходити в зал чи займатися онлайн - вибір є", - підсумувала вона.

Нагадаємо, якось Луценко розповідала, чому не хоче бути худою та накачаною.