Троянди, торт та обійми з песиком: Самаєва на затишних кадрах показала святкування свого 50-річчя

Зірка "Скаженого весілля" та "Кави з кардамоном" Леся Самаєва відсвяткувала ювілей: 50 років Фото з Instagram Самаєвої

28-го червня акторка Леся Самаєва відзначила своє 50-ліття. Заслужена артистка України у Instagram поділилася фото з домашнього святкування.

"Миті мого життя… Які стали прекрасними спогадами", - написала ювілярка.

Леся подякувала всім, хто був із нею поруч у цей день та лишився за кадром фото, всім, хто привітав її або навіть просто згадав.

"Добрі, світлі, радісні, красиві люди, насправді усе, що ви бачите хорошого в мені, є у вас. Ми ж є дзеркало одне одного. Тому після ваших побажань та теплих слів для мене я розуміла, наскільки прекрасні саме ви", - зізналася Самаєва.

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"Дякую за цей день та з упевненістю вступаю в новий рік. Ще хочу подякувати кожному, хто стоїть на захисті моєї любої країни. Бо якби не ви, не було б радості та кайфу", - наголосила зірка.

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