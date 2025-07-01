Троянди, торт та обійми з песиком: Самаєва на затишних кадрах показала святкування свого 50-річчя

Марія Ткаченко - 1 липня, 12:00
Леся Самаєва

Зірка "Скаженого весілля" та "Кави з кардамоном" Леся Самаєва відсвяткувала ювілей: 50 років

Фото з Instagram Самаєвої

28-го червня акторка Леся Самаєва відзначила своє 50-ліття. Заслужена артистка України у Instagram поділилася фото з домашнього святкування.

"Миті мого життя… Які стали прекрасними спогадами", - написала ювілярка.

Актриса Леся Самаєва

Леся подякувала всім, хто був із нею поруч у цей день та лишився за кадром фото, всім, хто привітав її або навіть просто згадав.

"Добрі, світлі, радісні, красиві люди, насправді усе, що ви бачите хорошого в мені, є у вас. Ми ж є дзеркало одне одного. Тому після ваших побажань та теплих слів для мене я розуміла, наскільки прекрасні саме ви", - зізналася Самаєва.

Леся Самаєва відзначила 50 років
Леся Самаєва в інстаграм

Схоже, у песика не надто святковий настрій

"Дякую за цей день та з упевненістю вступаю в новий рік. Ще хочу подякувати кожному, хто стоїть на захисті моєї любої країни. Бо якби не ви, не було б радості та кайфу", - наголосила зірка.

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Нагадаємо, ТаблоID наводив цікаві факти про Лесю Самаєву, як-от те, чому розпався її перший, іще студентський шлюб.

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