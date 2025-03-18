"Танцюймо далі": зірка "Скаженого весілля" Самаєва привітала чоловіка з 24-ою річницею шлюбу. Фото

Акторка Леся Самаєва та її чоловік і колега Андрій Самінін 17-го березня відсвяткували 24-ту річницю свого шлюбу. Коханого зірка "Скаженого весілля" та "Села на мільйон" привітала у Instagram, запостивши добірку їхніх архівних та більш свіжих фотографій.

"Ух… Сьогодні ми з Андрієм святкуємо 24 рочки разом у шлюбі. Кожен день насичений та яскравий. Іноді з болем, іноді з розчаруваннями, проблемами… Але коли разом, то воно вже й "не так страшно")", - поділилася Леся.

Леся та Андрій відсвяткували атласне весілля

"Дякую тобі за те, що ми є одне в одного. Як ти завжди любиш говорити: кохання - це танок двох людей... Дякую за цей прекрасний пристрасний танок, який може змінювати стилі, але завжди захоплюючий та цікавий. Люлю тебе. Танцюймо далі", - написала зірка.

У акторів є спільна донька Марія

Пара "танцює" вже 24 роки

Нагадаємо, в грудні 29-ту річницю весілля відсвяткували співачка Руслана і її чоловік Олександр Ксенофонтов. А от телеведучий Тімур Мірошниченко і його дружина Інна про свою річницю цьогоріч забули.