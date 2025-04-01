Студентський шлюб, чоловік "Том Круз" і домагання: цікаве про зірку "Скаженого весілля" Лесю Самаєву

49-річна Леся Самаєва – заслужена артистка України, нагороджена Орденом княгині Ольги III ступеня і лауреатка чималої кількості нагород. Самаєва найбільш відома як актриса театру та серіалів, а її поява на великому екрані в фільмі "Скажені сусіди. Нові історії" принесла акторці ще одну хвилю популярності.

Нещодавно Леся Самаєва відсвяткувала 24-річчя шлюбу зі своїм чоловіком актором Андрієм Самініним. З цієї нагоди ТаблоID вирішив зібрати цікаві факти з біографії актриси.

Читайте про те, чому вона розійшлася з першим чоловіком, як крутила службовий роман і пережила домагання у юні роки.

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Студентський шлюб

На третьому курсі університету Леся Самаєва одружилася зі своїм однокурсником. Їхній шлюб тривав 3 роки, але пара розійшлася, бо хлопець, як не дивно, не хотів, щоб Леся стала актрисою.

"Він вирішив, що сам не буде актором і не дуже хотів, щоб я була. Але доля потім привела його в акторство", – пояснила актриса.

І сам не хотів бути актором, і юній Лесі не давав Фото з сайту КіноБаза

Службовий роман і освідчення у морі

Свого другого чоловіка, актора Андрія Самініна Леся Самаєва теж зустріла під час навчання. Це не було кохання з першого погляду, розповіла акторка в інтерв'ю ЖВЛ. Річ у тім, що Леся була дуже популярною серед хлопців і мала купу залицяльників. Єдиний, кому було байдуже на неї – Андрій Самінін. Після закінчення університету доля звела їх знову, тепер вже на 24 роки.

Це не було кохання з першого погляду Фото з instagram

Роман між акторами закрутився на знімальному майданчику серіалу китайського виробництва "Як гартувалася сталь". На екрані Леся Самаєва і Андрій Самінін грали закоханих, а потім їхні почуття відтворилися у реальному житті і вилилися у міцний шлюб на десятиліття.

До речі, Андрій освідчився Лесі романтичним чином – на морі. Пара відпочивала з друзями, і в якийсь момент актор освідчився коханій, прямо у воді.

Андрій Самінін - справжній романтик Фото з Instagram

Леся зазначала, що у її професії трапляється багато цікавих чоловіків, але вони не йдуть у жодне порівнення з Андрієм.

"Мій Андрій дає мені постійно можливість у нього закохуватися. І це дуже важливо. Я йому не один раз казала: "Самінін, якби ти не був моїм чоловіком — я би тебе "увела" з сім’ї", – розповідала про свої почуття Леся.

У шлюбі акторів народилася донька Марія, котрій зараз 22 роки.

Маша - єдина донька пари Фото з Instagram

Цікаво, що 50-річний чоловік Лесі Самаєвої – офіційний голос багатьох голлівудських зірок, зокрема Тома Круза. Ба більше, Круз особисто обрав Самініна на кастингах.

Не хотіла бути акторкою

У дитинстві зірка серіалів Леся Самаєва займалася танцями, художньою гімнастикою і обожнювала балет. А от бути акторкою вона не хотіла, бо вважала представників цієї професії "недосяжними небожителями". Коли її рідний брат Євген Курман, сьогодні театральний режисер, вступив на акторський, Леся перестала вважати акторів такими піднесеними.

Леся не бажала бути акторкою Фото з Instagram

"У мене було довжелезне світле волосся. Брат мені завжди казав: "Не думай обрізати косу — в акторів цінується гарне волосся". Щоб не мати сумнівів, підстриглася і вирішила подавати документи на психологію", – пригадувала Самаєва.

Все змінилося тоді, коли Леся побачила по телевізору акторку, котра прочитала монолог Антігони.

"Мені настільки це сподобалося, що вирішила вступати у театральний і читати монолог Антігони", – розказувала актриса.

Домагання

На тлі розголошення історій про домагання в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, котрий Самаєва і сама закінчила, та в "Молодому театрі", актриса зізналася в інтерв'ю і про свій досвід сексуальних домагань.

У шкільні роки до Лесі домагався старший чоловік. Про це вона ніколи не розповідала і розуміє, чому інші жертви вчиняють так само.

Леся теж мала досвід сексуальних домагань Фото з Instagram

"Я просто на все своє життя запам’ятала оце оніміння, бо тебе ж виховують, що дорослі – це авторитет. Але раптом, коли цей дорослий, який авторитет, щось робить те, чого не має робити, у мене був просто ступор. І головне, що я нікому про це не розповідала, бо це соромно", – зізналася 49-річна акторка.

Пережитий досвід вплинув на подальше життя актриси, пізніше вона не могла зустрічатися з чоловіками, які старші за неї.

На думку акторки, багато жертв терплять і мовчать, бо бояться знецінення їхнього досвіду і того, що не зможуть довести правду.

Не хотіла доньку в актриси

22-річна донька Лесі Самаєвої Маша роками мріяла піти тією ж стежкою, що і батьки, проте вони були категорично проти. Спочатку Марія вступила до Києво-Могилянської академії на міжнародні відносини, успішно закінчила навчання і все ж наполягла на своєму.

Леся Самаєва і Андрій Самінін були категорочно проти, щоб Маша йшла їхньою стежкою. До речі, актор Назар Задніпровський протилежної думки щодо акторства власних дітей. Фото @stanislav.strilets

"Я дуже не хотіла, щоб вона (Марія - ред) була актрисою. Я зробила все, що можна було, щоб вона не була актрисою. Я її дійсно переконувала, що не потрібно йти в цю професію, з її нестабільністю, невдячністю, залежністю", – пояснювала 49-річна Самаєва.

Зрештою, Маша вступила на акторський, а її батьки змирилися з цим і підтримують доньку.

Безгрошівʼя на початку війни

На початку великої війни подружжя акторів Леся Самаєва і Андрій Самінін, як і багато українців, залишилися без заробітку. Ба більше, їх сімʼя "фактично стала жебраками".

"Напередодні війни я була затверджена в чотири проєкти, а потім раптом все скасувалося. Перший час рятували якісь заощадження, а потім жили в кредит – брали гроші наперед з банківських карток", – ділилася акторка.

Війна не оминула нікого Фото з Instagram

Проте Леся все одно намагалася допомагати і донатити, навіть коли бачила мінус на картці.

"І ще часто згадувалося, як прекрасно ми жили. А потім – без роботи, без нічого. Це страшно – розпач і суцільне безгрошів'я", - зазначила Самаєва.

До речі, врятував ситуацію фільм "Скажені сусіди. Нові історії", куди Лесю запросили грати. Тоді вона змогла покрити мінус на кредитці.

Візуалізувала мрію

Леся Самаєва вірить, що мрію можна наблизити завдяки візуалізації. Колись Самаєва хотіла мати власний шматочок землі.

"Пам'ятаю, поділилася цим із колегою, а він каже: "Ти повинна не просто хотіти, а візуалізувати мрію. Уявляти, як ходиш вже по тій ділянці, щось робиш у садку". Я стала таке практикувати, і через пів року ми з Андрюшею придбали свій клаптик землі", – розказувала зірка фільмів Леся Самаєва.

Мріяти треба правильно Фото з Instagram

На думку акторки, якщо ти мрієш, то притягуєш потрібну інформацію і "сам не помічаєш, як робиш величезну роботу з досягнення мрії".

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