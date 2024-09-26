Акцент на витривалість, мобільність та силові: тренерка Еністон розповіла, з чого складається воркаут актриси

Американська актриса Дженніфер Еністон одна із тих красунь, яка у свої 55 років може похизуватися струнким тілом. Проте така форма – не випадковість, а результат важкої роботи у залі.

Більше про спортивну рутину Еністон розповіла її персональна тренерка Дені Колеман, пише Page Six.

"Джен дуже послідовна у своєму тренуванні. Впродовж наших воркаутів вона хоче важкої роботи, яка стане для неї викликом", – сказала тренерка.

Дженніфер знає, якою ціною дається струнке тіло фото з instagram Дженніфер Еністон

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Дені також зізналася, що акцент робиться на витривалості, мобільності та силових вправах, які задіюють усе тіло.

"Ми багато уваги приділяємо верхній частині. Фокусуємось на усіх можливих силових, щоб підтримувати тіло в тонусі і одночасно інвестувати в довготривалу перспективу. Також є деякі кардіо відтискання у перерві між пліометричною роботою (тобто динамічними вправами, виконання яких потребує багато енергії - ред.)", – сказала вона.

Дені та Джен на тренуванні фото з instagram Дженніфер Еністон

Тренерка розповіла, що вона підтримує гібридний формат тренування з актрисою. Наприклад, поєднуючи роботу над рельєфом і силовими, рельєфом і спаленням жиру, а також додаючи потім силові.

"Ми робимо трохи вправи з вагою. Це допомагає побудувати м’язову масу і міцність кісток… Наприкінці тренування ми трохи сповільнюємось. Завжди важливо відпочити. Інколи ми використовуємо для цього роллер чи масажний м’яч", – підсумувала Колеман.

До речі, раніше Еністон озвучила свій б’юті-секрет, яким вона нехтувала (і шкодує про це) в молодості.

Нагадаємо, про тренування співачки Дженніфер Лопес читайте у попередньому матеріалі.