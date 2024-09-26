Акцент на витривалість, мобільність та силові: тренерка Еністон розповіла, з чого складається воркаут актриси
Американська актриса Дженніфер Еністон одна із тих красунь, яка у свої 55 років може похизуватися струнким тілом. Проте така форма – не випадковість, а результат важкої роботи у залі.
Більше про спортивну рутину Еністон розповіла її персональна тренерка Дені Колеман, пише Page Six.
"Джен дуже послідовна у своєму тренуванні. Впродовж наших воркаутів вона хоче важкої роботи, яка стане для неї викликом", – сказала тренерка.
Дені також зізналася, що акцент робиться на витривалості, мобільності та силових вправах, які задіюють усе тіло.
"Ми багато уваги приділяємо верхній частині. Фокусуємось на усіх можливих силових, щоб підтримувати тіло в тонусі і одночасно інвестувати в довготривалу перспективу. Також є деякі кардіо відтискання у перерві між пліометричною роботою (тобто динамічними вправами, виконання яких потребує багато енергії - ред.)", – сказала вона.
Тренерка розповіла, що вона підтримує гібридний формат тренування з актрисою. Наприклад, поєднуючи роботу над рельєфом і силовими, рельєфом і спаленням жиру, а також додаючи потім силові.
"Ми робимо трохи вправи з вагою. Це допомагає побудувати м’язову масу і міцність кісток… Наприкінці тренування ми трохи сповільнюємось. Завжди важливо відпочити. Інколи ми використовуємо для цього роллер чи масажний м’яч", – підсумувала Колеман.
До речі, раніше Еністон озвучила свій б’юті-секрет, яким вона нехтувала (і шкодує про це) в молодості.
Нагадаємо, про тренування співачки Дженніфер Лопес читайте у попередньому матеріалі.
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