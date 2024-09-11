Бред Пітт, Джастін Теру, Девід Швіммер та інші чоловіки Дженніфер Еністон: кому вдавалося підкорити серце зірки "Друзів"

Фільми Дженніфер Еністон зацікавлюють сюжетом. Її особисте життя теж є не менш цікавим, про яке хочеться знати більше Фото: Getty Images

Ексчоловік Дженніфер Еністон Джастін Теру знову може піти до вівтаря. На Венеційському кінофестивалі його дівчина Ніколь Брайдон Блум з’явилася з каблучкою на підмізинному пальці.

А як на особистому фронті у зірки "Друзів"? ТаблоID розповість про усі романи Дженніфер Еністон: з ким вона зустрічалась, заручалась та одружувалась.

Чарлі Шлаттер

Фільми з Дженніфер Еністон приносили їй не лише популярність, але й гучні романи. Так, на початку 90-х вона знімалася і серіалі "Ферріс Бюллер". Там Еністон познайомилася з актором Чарлі Шлаттером. На екрані вони грали брата та сестру, а от поза кадром, як подейкували члени знімальної групи, між ними був запальний роман. Утім, недовгий.

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Фото: Getty Images

Деніел Макдональд

З 1990 по 1995 роки Дженніфер Еністон зустрічалася з Деніелом Макдональдом (у 2007 році він помер від раку мозку). Акторка називає його "першим коханням" і "тим самим", з яким вона прожила 5 років. Однак причину розриву Еністон не назвала. Можливо, їй було 25 і вона "була дурною", як зазначала сама зірка.

Деніел Макдональд - колишній коханий Дженніфер Еністон Фото: IMDb

Адам Дуріц

Наступним у списку короткотривалих романів Еністон був фронтмен гурту "Counting Crows" Адам Дуріц. Чоловік називав її "милою, смішною, гарною" дівчиною. Можливо, між ними була якась іскра, але вочевидь недовготривала.

Тейт Донован

У 1995 році Дженніфер Еністон почала зустрічатися з колегою Тейтом Донованом, який до цього крутив роман із Сандрою Буллок. За три роки Донован був обраний на роль чергового коханця Рейчел Грін, яку Еністон грала в "Друзях". Саме тоді їхні позаекранні стосунки і закінчилися.

Фото: Getty Images

Бред Пітт

Дженніфер Еністон і Бред Пітт – це яскрава історія кохання, про яку говорять й досі. Уперше пара пішла на побачення у 1998 році. Потім вони дебютували разом на червоному хіднику, а в листопаді 1999-го оголосили про заручини на концерті Стінга.

Фани Дженніфер Еністон досі не пробачили Анджеліні Джолі того, що через неї зруйнувалася ця пара Фото: Getty Images

29 липня 2000 року Джен та Бред офіційно одружилися. Того дня 200 гостей прийшли, аби їх підтримати. Однак уже за 5 років подружжя оголосило про розлучення. У спільній заяві значилося, що рішення розійтися не пов’язано із припущеннями таблоїдів. Тоді писали, що причиною розриву стала відсутність дітей.

20 років потому Еністон та Пітт підтримують дружні стосунки. Вони зустрічалися на спільних кінозаходах, але повсякчас переконували, що між ними лише дружба.

Вінс Вон

Новим "ковтком повітря" після бурхливого розставання для Еністон став актор Вінс Вон. Вони разом працювали над фільмом "Розлучення по-американськи". Однак за рік пара розійшлася. Довгий час Дженніфер не коментувала цю особисту сторінку життя. Лише за декілька років назвала Вінса своїм "дефібрилятором", який через сміх повернув її до життя.

У фільмі між героями Вінса та Дженніфер були досить напружені стосунки Скріншот

Джон Майєр

Премія "Оскар" у 2008 році подарувала Дженніфер Еністон зустріч із Джоном Майєром та короткотривалий роман. Вони зустрічалися протягом року, але зрештою стосунки зійшли нанівець. Інсайдери говорили про певні розбіжності між Джен та Джоном, через які вони припинили спілкування.



Фото: Getty Images

Джастін Теру

Дженніфер Еністон та Джастін Теру познайомилися у 2007 році на знімальному майданчику фільму "Грім у тропіках". За три роки вони відновили своє спілкування, яке спочатку переросло у дружбу, а потім – в офіційний шлюб.

Еністон і Теру одружилися у 2015 році. Вони влаштували вечірку для друзів під приводом святкування дня народження Джастіна. До останнього пара тримала у таємниці свої справжні наміри.

Їхня історія була досить красивою Фото: Getty Images

Однак і ця історія довго не тривала. За два з половиною роки Еністон оголосила про розрив. У спільній заяві пара наголосила, що вони розлучаються лише як пара, але залишаються друзями. Та й справді, після багатьох років після розлучення Еністон і Теру не втратили зв’язок. Чоловік підтримав ексдружину, коли вона розкритикувала слова сенатора Джеймса Венса про "бездітних леді з котами" та їхню роль у суспільстві.

Девід Швіммер

У 2021 році актори серіалу "Друзі" приголомшили прихильників інтригуючими історіями про те, що відбувалося поза знімальним майданчиком. Виявляється, Дженніфер Еністон та Девід Швіммер якийсь час були захопленні один одним, і тут мовиться не про палку дружбу.

Однак актори спрямували це "обожнювання" на своїх екранних героїв – Роса та Рейчел і не були в стосунках у реальному житті.

Зараз Дженніфер Еністон віддана своїй роботі. А її палкий прихильник – лабрадор, який супроводжує акторку навіть на тренуваннях.