"Місце сили": Єфросиніна анонсувала свій фестиваль "Благодійний WEEKEND" за участю alyona alyona, MamaRika та Roxolana
Телеведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна вирішила відродити свій легендарний фестиваль для всієї родини "Благодійний WEEKEND".
І цього року він відбудеться 6 та 7 вересня у River Mall (Дніпровська набережна, 12) у парку біля води.
100% від продажу квитків будуть спрямовані у "Фонд Маша" на психоемоційну реабілітацію жінок, які постраждали від війни, та на закупівлю спорядження для військовослужбовиць.
Маша Єфросиніна разом із командою вирішила відродити традицію і перетворити вересневий вікенд на місце сили, радості та великої мети.
"Цього року "Благодійному WEEKEND’у" виповнюється дев’ять років! Гортала архівні фото з фестивалів 16-го, 17-го, 18-го, 19-го років і відчула, що пишаюся нами страшенно. Як вдало ми поєднували бажання допомагати з можливістю емоційно відновлюватися і перезавантажуватися. Але ті кадри зараз сприймаються, як щось з позаминулого життя. Повномасштабне вторгнення змінило нас", — говорить співзасновниця "Фонду Маша" Маша Єфросиніна.
"Сьогодні зробити донат чи організувати благодійну подію — норма. І я щиро радію цьому. Та ні для кого не секрет, як сильно ми виснажені всіма страшними подіями, як, здається, мало ресурсу лишається, щоб стояти. Саме тому я відроджую цей фестиваль, який зможе підтримати ментальний стан українців і закрити благодійні цілі", - наголосила Марія.
Формат події для всієї родини залишився незмінно душевним і динамічним: спортивні активності з відомими зірками, дитячі розваги, маркет з корисними товарами, фудкорт, зони відпочинку та великі концерти за участю топових українських артистів: alyona alyona, MamaRika, ROXOLANA та інших. Але головне — це благодійна складова.
Кожна гривня, зібрана з продажу квитків, піде на психоемоційну реабілітацію жінок, які постраждали від війни, та закупівлю спорядження для жінок-військовослужбовиць.
"Ми ризикнули зробити фестиваль у нових реаліях, бо розуміємо: жінкам та їхнім родинам потрібно не лише відновлення, а й простір, де можна відчути себе живими, почутими, в ресурсі. "Благодійний WEEKEND" — це саме таке місце. І одночасно можливість допомогти тим, хто зараз найбільше потребує нашої підтримки", - підкреслила Єфросиніна і запросила всіх доєднатися до фестивалю.
Придбати квитки на "Благодійний WEEKEND" можна ТУТ.
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