"Місце сили": Єфросиніна анонсувала свій фестиваль "Благодійний WEEKEND" за участю alyona alyona, MamaRika та Roxolana

Телеведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна вирішила відродити свій легендарний фестиваль для всієї родини "Благодійний WEEKEND".

І цього року він відбудеться 6 та 7 вересня у River Mall (Дніпровська набережна, 12) у парку біля води.

100% від продажу квитків будуть спрямовані у "Фонд Маша" на психоемоційну реабілітацію жінок, які постраждали від війни, та на закупівлю спорядження для військовослужбовиць.

Цього року ТаблоID став інформаційним партнером фестивалю Маші Єфросиніної "Благодійний WEEKEND"

Маша Єфросиніна разом із командою вирішила відродити традицію і перетворити вересневий вікенд на місце сили, радості та великої мети.

"Цього року "Благодійному WEEKEND’у" виповнюється дев’ять років! Гортала архівні фото з фестивалів 16-го, 17-го, 18-го, 19-го років і відчула, що пишаюся нами страшенно. Як вдало ми поєднували бажання допомагати з можливістю емоційно відновлюватися і перезавантажуватися. Але ті кадри зараз сприймаються, як щось з позаминулого життя. Повномасштабне вторгнення змінило нас", — говорить співзасновниця "Фонду Маша" Маша Єфросиніна.

Маша з чоловіком Тимуром і сином Сашком - фото з Благодійного вікенду минулих років

"Сьогодні зробити донат чи організувати благодійну подію — норма. І я щиро радію цьому. Та ні для кого не секрет, як сильно ми виснажені всіма страшними подіями, як, здається, мало ресурсу лишається, щоб стояти. Саме тому я відроджую цей фестиваль, який зможе підтримати ментальний стан українців і закрити благодійні цілі", - наголосила Марія.

Формат події для всієї родини залишився незмінно душевним і динамічним: спортивні активності з відомими зірками, дитячі розваги, маркет з корисними товарами, фудкорт, зони відпочинку та великі концерти за участю топових українських артистів: alyona alyona, MamaRika, ROXOLANA та інших. Але головне — це благодійна складова.

Захід обіцяє бути цікавим, масштабним та, звісно ж, корисним

Кожна гривня, зібрана з продажу квитків, піде на психоемоційну реабілітацію жінок, які постраждали від війни, та закупівлю спорядження для жінок-військовослужбовиць.

"Ми ризикнули зробити фестиваль у нових реаліях, бо розуміємо: жінкам та їхнім родинам потрібно не лише відновлення, а й простір, де можна відчути себе живими, почутими, в ресурсі. "Благодійний WEEKEND" — це саме таке місце. І одночасно можливість допомогти тим, хто зараз найбільше потребує нашої підтримки", - підкреслила Єфросиніна і запросила всіх доєднатися до фестивалю.

Придбати квитки на "Благодійний WEEKEND" можна ТУТ.