"Навколо люди ламаються": Єфросиніна зізналася у втраті надії та поміркувала про витривалість у масштабі нації
Телеведуча Маша Єфросиніна після масованих обстрілів України, які РФ здійснює мало не щоночі, зізналася у втраті надії та поміркувала про набуту витривалість.
Маша показала фото себе, втомленої після безсонних ночей.
"В мене зникла надія. І жити без неї зараз виявилося набагато легше - це зберігає сили. Надія - це коли ти розраховуєш на щось ще, окрім себе. А терпіння мусолити брехливі обіцянки, які тільки розхитують мою зібраність, закінчилося", - написала Єфросиніна.
Зірка зауважила, що після того, як закінчується терпіння, починається витривалість.
"Витривалість та взаємопідтримка одне одного - це наш маяк сьогодні. Та і насправді ці роки показують, що ми багато можемо, розраховуючи на себе. Я завжди працювала з однією ціллю - неймовірний результат. Успіх! Визнання! Інакше це марно витрачений час, бо живемо в епоху досягаторства", - додала Маша.
Телеведуча пояснила, що наразі у неї зовсім інші "налаштування".
"Я дію, працюю, рухаюсь, завантажую себе, не думаючи про рейтинг своїх результатів. Бо вважаю, що для людини, яка живе і працює в Україні, сама робота - вже є результат. Сам факт вміння щодня організовувати себе, носити всередині хронічний сум та заблоковану радість і одночасно з тим діяти, вести побут, створювати, жартувати, святкувати, виховувати дитину, вміти зрештою засинати ввечері попри паралізуючий страх ночі - це вже досягнення, яке потребує визнання. Так, треба визнавати, що ти тримаєшся, чорт забирай!" - наголосила Єфросиніна.
Марія пояснила, що таке навантаження, яке мають українці - це дуже складно і не є нормою для людини.
"Бо це випробування, яке не всім дано пройти. Бо навколо люди ламаються. А ти тримаєшся. Похвали себе, підтримай себе, віднови свою опору. Як хтось сказав "це не добре, й не погано, це - факт". Треба прийняти, що хтось винайшов ліки проти ВІЛ, а ми винайшли витривалість в масштабі нації. Вистоїмо. Не дочекаються", - підсумувала зірка.
Нагадаємо, якось після чергового нічного обстрілу Києва Маша Єфросиніна показала, що їй допомагає відновити сили після безсонних годин.
Також вона пояснювала, чому не вивозить свого 10-річного сина Сашка за кордон.
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