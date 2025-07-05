"Навколо люди ламаються": Єфросиніна зізналася у втраті надії та поміркувала про витривалість у масштабі нації

Телеведуча Маша Єфросиніна після масованих обстрілів України, які РФ здійснює мало не щоночі, зізналася у втраті надії та поміркувала про набуту витривалість.

Маша показала фото себе, втомленої після безсонних ночей.

"В мене зникла надія. І жити без неї зараз виявилося набагато легше - це зберігає сили. Надія - це коли ти розраховуєш на щось ще, окрім себе. А терпіння мусолити брехливі обіцянки, які тільки розхитують мою зібраність, закінчилося", - написала Єфросиніна.

Зірка зауважила, що після того, як закінчується терпіння, починається витривалість.

"Витривалість та взаємопідтримка одне одного - це наш маяк сьогодні. Та і насправді ці роки показують, що ми багато можемо, розраховуючи на себе. Я завжди працювала з однією ціллю - неймовірний результат. Успіх! Визнання! Інакше це марно витрачений час, бо живемо в епоху досягаторства", - додала Маша.

Маша вважає, що українці винайшли "витривалість у масштабі нації"

Телеведуча пояснила, що наразі у неї зовсім інші "налаштування".

"Я дію, працюю, рухаюсь, завантажую себе, не думаючи про рейтинг своїх результатів. Бо вважаю, що для людини, яка живе і працює в Україні, сама робота - вже є результат. Сам факт вміння щодня організовувати себе, носити всередині хронічний сум та заблоковану радість і одночасно з тим діяти, вести побут, створювати, жартувати, святкувати, виховувати дитину, вміти зрештою засинати ввечері попри паралізуючий страх ночі - це вже досягнення, яке потребує визнання. Так, треба визнавати, що ти тримаєшся, чорт забирай!" - наголосила Єфросиніна.

Марія пояснила, що таке навантаження, яке мають українці - це дуже складно і не є нормою для людини.

"Бо це випробування, яке не всім дано пройти. Бо навколо люди ламаються. А ти тримаєшся. Похвали себе, підтримай себе, віднови свою опору. Як хтось сказав "це не добре, й не погано, це - факт". Треба прийняти, що хтось винайшов ліки проти ВІЛ, а ми винайшли витривалість в масштабі нації. Вистоїмо. Не дочекаються", - підсумувала зірка.

Єфросиніна вирішила зізнатися, що втратила надію

Нагадаємо, якось після чергового нічного обстрілу Києва Маша Єфросиніна показала, що їй допомагає відновити сили після безсонних годин.

Також вона пояснювала, чому не вивозить свого 10-річного сина Сашка за кордон.