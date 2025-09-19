"Робила з собою страшні речі": Єфросиніна про шлях до ідеального тіла та що не вважає себе худорлявою

Маша Єфросиніна називає дисципліну головним секретом свого вигляду

46-річна телеведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна відома тим, що аби мати такий ідеальний вигляд, дотримується суворої дисципліни у всьому - харчуванні, спорті, косметології та здоров'ї.

Також за роки її кар'єри могла скластися думка, ніби вона не схвалює бодіпозитив, пропагує худорлявість і ненавидить себе в молодості, коли важила мінімум на 10 кіло більше.

Утім, в інтерв'ю Анні Хаустовій Маша розвінчала ці міфи і розказала, в чому її секрет.

"Я не вважаю себе худорлявою. Я знаю, що зараз почнеться, але я говорю відверто. Це питання моє і мого психоаналітика", - зізналася телезірка.

На запитання ведучої, що вона робить заради своєї худорлявості, 46-річна Єфросиніна заявила, що не вважає себе худорлявою

"Худорлявість завжди популяризувалася... Щодо мого випадку, я дійсно така, як ти мене бачиш. У мене тато спортсмен, мама ще худіша за мене. Але я дуже багато зіпсувала в своєму організмі, коли з медичних причин набрала вагу в 20 років і орієнтувалася на умовні соцмережі, яких тоді не було. Поради, мамині подружки, доброзичливі мої знайомі. Я робила з собою страшні речі, і нетрадиційна медицина, і що я тільки не пила. Мабуть, не пила лише цей глист, про який говорили в 2000-х...", - зазначила Єфросиніна.

За часів роботи у телешоу "Підйом" Маша важила набагато більше і собі не подобалася

"І зараз, щоб отримувати мій природний вигляд, я маю бути в дисципліні. Я насправді пропагую не стрункість, я пропагую здоровий підхід до свого тіла. Це дуже важливо", - наголосила Маша.

Що вона тільки не пробувала в молодості, щоб схуднути

"Тому що коли ти в здоровому тілі, ти в принципі в тій вазі, яка є твоєю природною. Але оскільки мене дуже давно показують по телевізору, може скластися відчуття, що я негативую бодіпозитив. Це не так.

Це моя особиста історія, мій особистий шлях, і прийшла я до тіла своєї мрії, почавши ходити до фахівців. Ендокринолог, гінеколог, ендокринний гінеколог, невролог, психоаналітик і раз на рік психіатр", - запевнила ведуча і порадила починати все ж таки саме з психоаналітика, щоб зрозуміти, в якому стані ваша психіка на даному етапі.

Зараз Маша радить дівчатам перш за все розібратися зі станом свого ментального здоров'я, бо саме здорове тіло і психіка - запорука здорової ваги

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Маша Єфросиніна не могла їсти і займатися спортом. Тоді вона дуже схудла, і це не дуже подобалося її чоловікові. Але в кінці 2022 року вона повернулася до спорту і тепер ретельно стежить за своїми опуклостями.