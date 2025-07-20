"Зжата ж*па" vs "розслаблені булки": Єфросиніна у хижому бікіні насмішила різницею київського та відпускного режимів
Телеведуча Маша Єфросиніна у кумедному ролику показала, чим відрізняється її "київський" режим від режиму "у відпустці".
Єфросиніна у бікіні у хижий принт покрутилася перед дзеркалом та показала наглядну різницю. У столиці вона слідкує за поставою та тим, який вигляд має.
"Київський режим - "зжата ж*па", - написала Маша.
А от у відпустці зірка може розслабитися, та дозволити собі трохи десь згорбитися і смачно поїсти.
"Відпускний режим "розслаблені булки", - додала вона.
Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна влаштувала собі зйомку у воді та пояснила, як вона знову стала собою.
На початку липня телеведуча заявляла, що втратила надію та поміркувала про витривалість у масштабі нації.
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