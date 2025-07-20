"Зжата ж*па" vs "розслаблені булки": Єфросиніна у хижому бікіні насмішила різницею київського та відпускного режимів

Юлія Леськова - 20 липня, 12:28
Маша Єфросиніна попозувала у басейні
Фото з Instagram Маші Єфросиніної

Телеведуча Маша Єфросиніна у кумедному ролику показала, чим відрізняється її "київський" режим від режиму "у відпустці". 

Єфросиніна у бікіні у хижий принт покрутилася перед дзеркалом та показала наглядну різницю. У столиці вона слідкує за поставою та тим, який вигляд має. 

"Київський режим - "зжата ж*па", - написала Маша. 


Маша Єфросиніна у купальнику

Зірка показала різницю між відпочинком та роботою

А от у відпустці зірка може розслабитися, та дозволити собі трохи десь згорбитися і смачно поїсти. 

"Відпускний режим "розслаблені булки", - додала вона. 

Маша Єфросиніна показала кумедний ролик

Така розслабленість на відпочинку знайома всім

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна влаштувала собі зйомку у воді та пояснила, як вона знову стала собою

На початку липня телеведуча заявляла, що втратила надію та поміркувала про витривалість у масштабі нації. 

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