"Зжата ж*па" vs "розслаблені булки": Єфросиніна у хижому бікіні насмішила різницею київського та відпускного режимів

Фото з Instagram Маші Єфросиніної

Телеведуча Маша Єфросиніна у кумедному ролику показала, чим відрізняється її "київський" режим від режиму "у відпустці".

Єфросиніна у бікіні у хижий принт покрутилася перед дзеркалом та показала наглядну різницю. У столиці вона слідкує за поставою та тим, який вигляд має.

"Київський режим - "зжата ж*па", - написала Маша.

Зірка показала різницю між відпочинком та роботою

А от у відпустці зірка може розслабитися, та дозволити собі трохи десь згорбитися і смачно поїсти.

"Відпускний режим "розслаблені булки", - додала вона.

Така розслабленість на відпочинку знайома всім

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна влаштувала собі зйомку у воді та пояснила, як вона знову стала собою.

На початку липня телеведуча заявляла, що втратила надію та поміркувала про витривалість у масштабі нації.