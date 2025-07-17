Єфросиніна в купальнику під колір води показала, як знову стала собою. Фото

Тамара Кудрявченко - 17 липня, 10:45
Марія Єфросиніна в басейні

Маша Єфросиніна навіть на відпочинку не забуває про естетичний фотоконтент

Телеведуча Маша Єфросиніна під час відпочинку з дітьми за кордоном знайшла час і для ефектної фотосесії в купальнику. 

Зірка зізналася, що любить воду і саме в ній повертається до себе. Тож місцем для зйомки став басейн.

"Люблю воду. В ній все складне відступає.. Думки спокійні.. І я - знову я..", - коротко підписала світлини Марія. 


Маша Єфросиніна позує в купальнику

Єфросиніна вміє бути елегантною навіть мокрою і в купальнику

Від фото віє спокоєм і насолодою

Від фото віє спокоєм і насолодою

Єфросиніна в басейні посміхається в камеру

Схоже, Маші нарешті вдалося відпочити від безсонних ночей з сином у метро

Нагадаємо, нещодавно Маша розповідала, чому вона залишається в Україні і чому її 10-річний син не хоче виїжджати за кордон. 

До речі, у вересні Єфросиніна планує провести свій Благодійний WEEKEND, де заспівають alyona alyona, MamaRika та Roxolana. 

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