Єфросиніна в купальнику під колір води показала, як знову стала собою. Фото
Телеведуча Маша Єфросиніна під час відпочинку з дітьми за кордоном знайшла час і для ефектної фотосесії в купальнику.
Зірка зізналася, що любить воду і саме в ній повертається до себе. Тож місцем для зйомки став басейн.
"Люблю воду. В ній все складне відступає.. Думки спокійні.. І я - знову я..", - коротко підписала світлини Марія.
Нагадаємо, нещодавно Маша розповідала, чому вона залишається в Україні і чому її 10-річний син не хоче виїжджати за кордон.
До речі, у вересні Єфросиніна планує провести свій Благодійний WEEKEND, де заспівають alyona alyona, MamaRika та Roxolana.
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