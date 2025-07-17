Єфросиніна в купальнику під колір води показала, як знову стала собою. Фото

Маша Єфросиніна навіть на відпочинку не забуває про естетичний фотоконтент

Телеведуча Маша Єфросиніна під час відпочинку з дітьми за кордоном знайшла час і для ефектної фотосесії в купальнику.

Зірка зізналася, що любить воду і саме в ній повертається до себе. Тож місцем для зйомки став басейн.

"Люблю воду. В ній все складне відступає.. Думки спокійні.. І я - знову я..", - коротко підписала світлини Марія.

Єфросиніна вміє бути елегантною навіть мокрою і в купальнику

Від фото віє спокоєм і насолодою

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Нагадаємо, нещодавно Маша розповідала, чому вона залишається в Україні і чому її 10-річний син не хоче виїжджати за кордон.

До речі, у вересні Єфросиніна планує провести свій Благодійний WEEKEND, де заспівають alyona alyona, MamaRika та Roxolana.