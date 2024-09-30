"Моя найбільша гордість": Юрушева привітала сина з 17-річчям і пригадала, як стала мамою в 19

Новоспечена дизайнерка Єлизавета Юрушева 30-го вересня святкує 17-річчя свого материнства. У її первістка Даніеля день народження.

З цього приводу багатодітна мама пригадала, як у 19 років народила сина, здивувалася, як швидко минув час і яким доросли уже став її хлопчик.

Зворушливий пост і фото з Дені Ліза запостила в Instagram.

Син давно вищий за свою мініатюрну маму

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"Мій милий хлопчик, сьогодні тобі виповнилося 17! Я не можу повірити, як швидко пролетів час. Мені було лише 19, коли ти з’явився в моєму житті, і з моменту твоєї появи я зрозуміла, що таке справжнє щастя. Я казала тобі, коли ти був маленьким, що полетіла би заради тебе навіть на Місяць, і, чесно кажучи, я все ще б зробила це — тільки скажи!", - зазначила 36-річна Юрушева.

"Ми завжди все робили разом, і це трохи смішно, але таке відчуття, що ми виросли пліч-о-пліч. З тобою я відкрила справжнє значення любові. Ти не просто мій син, ти мій найкращий друг, мій "партнер у злочинах" та моя найбільша гордість.

А тепер подивись на себе — такий дорослий, такий гарний і такий високий! Клянусь, я кліпнула очима, і раптом ти став практично дорослим. Трохи страшно, як швидко минув час, але яким би великим ти не став, ти завжди будеш моїм маленьким хлопчиком", - написала Ліза.

Як відомо, Даніеля Єлизавета народила від свого першого чоловіка-іноземця

"Дякую, що вибрав мене своєю мамою (серйозно, хороший вибір!). Я надзвичайно вдячна Всесвіту за тебе. Я бажаю тобі лише щастя, міцного здоров’я та свободи втілювати свої мрії. І не хвилюйся, я завжди буду тут, за одним телефонним дзвінком, готова підтримати тебе, збентежити і розсмішити — все, що тобі потрібно!", - запевнила Юрушева.

Нагадаємо, окрім Даніеля Юрушева виховує двох доньок від свого чинного чоловіка Олександра Скічка, з яким вони вже 7 років в офіційному шлюбі.