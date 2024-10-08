Оце так кавалер: 6-річний син Лонгорії склав компанію розкішній мамі на парадному хіднику. Фото
Американська актриса Єва Лонгорія днями відвідала світський івент у Парижі. І не сама, а в компанії милого джентльмена.
Пліч-о-пліч із зіркою на галавечорі показався її 6-річний син Сантьяго. Хлопчик, як і вимагає світський раут, був вбраний у чорний костюм із білою сорочкою.
Сама ж Лонгорія обрала сяючу корсетну сукню по фігурі зі сріблястим оздобленням та аплікацією у зоні декольте.
Як відомо, 6-річний Сантьяго – єдина дитина актриси та її чоловіка, медіамагната Пепе Бастона. Із ним зірка "Відчайдушних домогосподарок" побралася у 2016-му.
Нагадаємо, нещодавно Лонгорія вигуляла ще одну розкішну сукню на подіумі Паризького тижня моди.
Приєднуйтесь до дискусії