Оце так кавалер: 6-річний син Лонгорії склав компанію розкішній мамі на парадному хіднику. Фото

Американська актриса Єва Лонгорія днями відвідала світський івент у Парижі. І не сама, а в компанії милого джентльмена.

Пліч-о-пліч із зіркою на галавечорі показався її 6-річний син Сантьяго. Хлопчик, як і вимагає світський раут, був вбраний у чорний костюм із білою сорочкою.

Сама ж Лонгорія обрала сяючу корсетну сукню по фігурі зі сріблястим оздобленням та аплікацією у зоні декольте.

Виростила собі кавалера фото GETTY IMAGES

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Хлопчик, до речі, дебютував на парадному хіднику у віці 11 місяців фото з Instagram Єви Лонгорія

Зірка полюбляє підкреслювати свої форми обтислим вбранням фото з Instagram Єви Лонгорії

фото з Instagram Єви Лонгорії

Як відомо, 6-річний Сантьяго – єдина дитина актриси та її чоловіка, медіамагната Пепе Бастона. Із ним зірка "Відчайдушних домогосподарок" побралася у 2016-му.

Нагадаємо, нещодавно Лонгорія вигуляла ще одну розкішну сукню на подіумі Паризького тижня моди.