Оце так кавалер: 6-річний син Лонгорії склав компанію розкішній мамі на парадному хіднику. Фото

Тетяна Сухачова 8 жовтня, 14:15

Американська актриса Єва Лонгорія днями відвідала світський івент у Парижі. І не сама, а в компанії милого джентльмена.

Пліч-о-пліч із зіркою на галавечорі показався її 6-річний син Сантьяго. Хлопчик, як і вимагає світський раут, був вбраний у чорний костюм із білою сорочкою.

Сама ж Лонгорія обрала сяючу корсетну сукню по фігурі зі сріблястим оздобленням та аплікацією у зоні декольте.

Єва Лонгорія з сином
Виростила собі кавалера
фото GETTY IMAGES

Лонгорія з сином

Хлопчик, до речі, дебютував на парадному хіднику у віці 11 місяців

фото з Instagram Єви Лонгорія
Актриса Єва Лонгорія

Зірка полюбляє підкреслювати свої форми обтислим вбранням

фото з Instagram Єви Лонгорії
Зірка Відчайдушних домогосподарок Єва Лонгорія
фото з Instagram Єви Лонгорії

Як відомо, 6-річний Сантьяго – єдина дитина актриси та її чоловіка, медіамагната Пепе Бастона. Із ним зірка "Відчайдушних домогосподарок" побралася у 2016-му.

Нагадаємо, нещодавно Лонгорія вигуляла ще одну розкішну сукню на подіумі Паризького тижня моди.

Читайте також:

Лонгорія у яскравому бікіні замилувала веселощами з 6-річним сином на пляжі. Фото

49-річна Лонгорія у срібно-прозорій сукні посвітила соковитими стегнами на івенті у Венеції. Фото

Лонгорія в ефірній сукні з провокаційним декольте підкорила подіум у Парижі

лонгорія червоний хідник
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів