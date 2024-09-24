Лонгорія в ефірній сукні з провокаційним декольте підкорила подіум у Парижі
Американська акторка Єва Лонгорія стала перлиною показу L'Oréal's Walk Your Worth, що відбувся 23-го вересня в рамках Паризького тижня моди.
49-річна зірка "Відчайдушних домогосподарок" гордовито вийшла на подіум у невагомій білій сукні з дуже сміливим декольте. На Євиній шийці виблискували діаманти, а в якості додаткового аксесуару кралечка тримала в руці помаду.
Нагадаємо, струнка фігура Лонгорії - не виграш у генетичну лотерею, а плід наполегливої праці та, на жаль, обмежень в улюбленій їжі. Єва не приховує, що терпіти не може тренуватися, але мотивує себе на фітнес-звершення алкоголем.
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