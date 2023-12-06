Декольтована Лонгорія у сріблі розповіла, як перестала вважати себе "бридким каченям"
Американська актриса Єва Лонгорія зробила неочікуванне зізнання. Виявляється, зірка, яка із завидною частотою з’являється на обкладинках глянцю та вражає розкішними образами на хідниках, вважала себе "бридким каченям".
Про це вона розповіла під час спілкування з інтерв’юеркою на ELLE Women in Hollywood Awards, яку також відвідало зіркове подружжя Дженніфер Лопес та Бен Аффлек.
"Я не вважала себе красунею, коли росла, тому в мене немає здорових відносин з цим, адже це слово не було про мене", – сказала Лонгорія, додаючи, що це змінилося, коли їй довелося грати сексуальних героїнь. Мовляв, саме вони додали їй упевненості.
До речі, захід Лонгорія відвідала у вишуканій сріблястій сукні з тонкими бретелями.
Нагадаємо, нещодавно Лонгорія вразила появою на Annual Academy Museum Gala. Зірка вбралася у корсетну сукню золотистого кольору, яка підкреслила її треновані плечі.
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