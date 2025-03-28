Євробачення-2025: під яким номером виступить Ziferblat

Організатори Євробачення-2025 оголосили порядок виступів у півфіналах вісенного конкурсу.

Представники України, гурт Ziferblat із піснею "Bird of Pray" боротимуться за перемогу під номером 5.

Порядок виступів учасників у першому та другому півфіналах Євробачення-2025 Фото: Суспільне Євробачення

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Представники країн «великої п’ятірки» (Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії й Іспанії) та країни-господарки Євробачення-2025 Швейцарії, які виступатимуть одразу у фіналі, 17 травня, вперше виконають свої пісні наживо також під час півфіналів.

Нагадаємо, Євробачення-2025 пройде у швейцарському місті Базель. Півфінали відбудуться 13 та 15 травня, а гранд-фінал Євробачення - 17 травня.

У конкурсі візьмуть участь 37 країн. Україну представить гурт , який виступить у першій частині першого півфіналу.

А днями запустили голосування за склад Національного журі України на Євробаченні-2025. Раніше стало відомо, де триватиме опитування.