Євробачення-2025: під яким номером виступить Ziferblat
Організатори Євробачення-2025 оголосили порядок виступів у півфіналах вісенного конкурсу.
Представники України, гурт Ziferblat із піснею "Bird of Pray" боротимуться за перемогу під номером 5.
Представники країн «великої п’ятірки» (Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії й Іспанії) та країни-господарки Євробачення-2025 Швейцарії, які виступатимуть одразу у фіналі, 17 травня, вперше виконають свої пісні наживо також під час півфіналів.
Нагадаємо, Євробачення-2025 пройде у швейцарському місті Базель. Півфінали відбудуться 13 та 15 травня, а гранд-фінал Євробачення - 17 травня.
У конкурсі візьмуть участь 37 країн. Україну представить гурт , який виступить у першій частині першого півфіналу.
А днями запустили голосування за склад Національного журі України на Євробаченні-2025. Раніше стало відомо, де триватиме опитування.