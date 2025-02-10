Євробачення 2025: перші прогнози букмекерів для України
До Євробачення-2025 залишилося більше двох місяців, однак букмекери вже активно роблять прогнози щодо переможця.
Наразі у рейтингу eurovisionworld Україна посідає сьому сходинку. А у топ-3 претендентів на перемогу увійшли Швеція, Ізраїль та Франція.
Нагадаємо, згідно з підрахунками голосів глядачів та балів журі, на 69-му пісенному конкурсі Україну представить гурт Ziferblat.
У минулому році представники від України alyona alyona & Jerry Heil посіли третє місце.
Як відомо, Євробачення-2025 відбудеться в Базелі (у Швейцарії). Півфінали проходитимуть 13-го і 15-го травня, а фінал в Санкт-Якоб Холі - 17-го травня
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