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Євробачення 2025: перші прогнози букмекерів для України

Марія Мельник - 10 лютого, 10:15

До Євробачення-2025 залишилося більше двох місяців, однак букмекери вже активно роблять прогнози щодо переможця.

Наразі у рейтингу eurovisionworld Україна посідає сьому сходинку. А у топ-3 претендентів на перемогу увійшли Швеція, Ізраїль та Франція.

прогнози букмекерів на Євробаченні
скрін з сайту

Нагадаємо, згідно з підрахунками голосів глядачів та балів журі, на 69-му пісенному конкурсі Україну представить гурт Ziferblat.


фото з Instagram

У минулому році представники від України alyona alyona & Jerry Heil посіли третє місце.

Як відомо, Євробачення-2025 відбудеться в Базелі (у Швейцарії). Півфінали проходитимуть 13-го і 15-го травня, а фінал в Санкт-Якоб Холі - 17-го травня

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