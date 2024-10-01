"Картьє вийшло з чату": Верба через свої прикраси опинилася у травмпункті. Фото
Блогерка Юлія Верба розказала, в яку несподівану та небезпечну халепу втрапила. Надягнувши на палець дві каблучки, вона не змогла їх зняти, тож довелося їхати до травмпункту.
Фото цієї пригоди 21-річна Юля поділилася в Insta-сторіс.
"Картьє вийшло з чату", - пожартувала вона.
"Почекай, Юля, поки відновишся від пологів, і тоді вдягай... Ніі! Треба було сьогодні!", - констатувала блогерка.
Каблучками Вербі довелося пожертвувати.
"Головне, врятували палець, бо він спухав щохвилини", - поділилася вона.
Як відомо, 18-го вересня Юлія народила дочку від свого нареченого Костянтина. Дівчинці дали рідкісне ім'я.
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