Верба виписалася з пологового та оголосила ім'я новонародженої доньки

Марія Ткаченко 24 вересня, 09:30
Юлія Верба виписалася з пологового

Вербу з дитиною з пологового зустрічали великою компанією

21-річна блогерка Юлія Вербинець (Верба), котра 18-го вересня вперше стала мамою, вже повернулася з пологового додому з донечкою. Фото вона, звісно ж, опублікувала в соцмережі.

Юля повідомила, як вони з нареченим Костянтином вирішили назвати дівчинку.

Юля Верба і її донька

"Картина домальована. Ми вдома", - написала Юля

Дитина Верби

Дівчинка, як і годиться, їхала додому в автокрісельці

"Роза. Все життя мріяла так назвати донечку. Бо кожна дівчина і жінка - квіточка, яку потрібно оберігати, доглядати, насолоджуватися нею і сильно сильно любити", - поділилася блогерка.

Нагадаємо, Юлії робили кесарів розтин.

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