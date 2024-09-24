Верба виписалася з пологового та оголосила ім'я новонародженої доньки
21-річна блогерка Юлія Вербинець (Верба), котра 18-го вересня вперше стала мамою, вже повернулася з пологового додому з донечкою. Фото вона, звісно ж, опублікувала в соцмережі.
Юля повідомила, як вони з нареченим Костянтином вирішили назвати дівчинку.
"Роза. Все життя мріяла так назвати донечку. Бо кожна дівчина і жінка - квіточка, яку потрібно оберігати, доглядати, насолоджуватися нею і сильно сильно любити", - поділилася блогерка.
Нагадаємо, Юлії робили кесарів розтин.
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