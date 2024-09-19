"Рідна кровинка": блогерка Верба показала личко новонародженої доньки. Фото

Блогерка Юлія Верба (Вербинець), яка 18-го вересня народила доньку від свого нареченого Костянтина, поки не повідомила її імені, зате вирішила не приховувати від своєї аудиторії личка крихітки.

21-річна новоспечена мама вже запостила у Instagram декілька її фото. На думку Юлі, ніс у дівчинки - її.

"Мама завжди буде твоєю підтримкою", - пообіцяла вона доньці.

Донька Юлії Верби з'явилася на світ 18-го вересня Фото і відео Марії Коломієць

"На кого схожа?", - поцікавилася Верба в підписників.

Блогерка не стала закривати дитяче личко сердечками тощо

То на кого ж схожа?

Імені дитинки Юля з Костянтином поки не повідомили

У Верби буде цілий фото- та відеоархів із пологового

Також породілля розповіла, як почувається після кесаревого розтину і чому їй не вдалося народити природним шляхом.

"Мене прооперували через те, щоб не травмувати дитинку. Бо їй важко було під час перейм. А також через мої тиски і набряки. Зараз боляче, ходити не можна. На ручках малу ще не тримала. В туалет під себе, шов болить. Але головне результат - нове життя. Рідна кровинка", - поділилася Юля.

Юля після операції не втратила почуття гумору

Породілля поки не може взяти доньку на руки, але для цього є новоспечений татусь

Опублікувала блогерка й чорно-біле відео з пологів, після кожного перегляду якого, зізналася жінка, вона плаче.

Нагадаємо, Юлія та Костянтин заручилися восени 2023-го року, а в червні 2024-го дівчина оголосила, що при надії.



