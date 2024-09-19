"Рідна кровинка": блогерка Верба показала личко новонародженої доньки. Фото
Блогерка Юлія Верба (Вербинець), яка 18-го вересня народила доньку від свого нареченого Костянтина, поки не повідомила її імені, зате вирішила не приховувати від своєї аудиторії личка крихітки.
21-річна новоспечена мама вже запостила у Instagram декілька її фото. На думку Юлі, ніс у дівчинки - її.
"Мама завжди буде твоєю підтримкою", - пообіцяла вона доньці.
"На кого схожа?", - поцікавилася Верба в підписників.
Також породілля розповіла, як почувається після кесаревого розтину і чому їй не вдалося народити природним шляхом.
"Мене прооперували через те, щоб не травмувати дитинку. Бо їй важко було під час перейм. А також через мої тиски і набряки. Зараз боляче, ходити не можна. На ручках малу ще не тримала. В туалет під себе, шов болить. Але головне результат - нове життя. Рідна кровинка", - поділилася Юля.
Опублікувала блогерка й чорно-біле відео з пологів, після кожного перегляду якого, зізналася жінка, вона плаче.
Нагадаємо, Юлія та Костянтин заручилися восени 2023-го року, а в червні 2024-го дівчина оголосила, що при надії.