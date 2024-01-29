Зіркова туса, єдиноріг і принцеса-мама: помпезна вечірка 1-річного сина Періс Хілтон

Марія Ткаченко 29 січня, 11:00

16-го січня первісток реалітізірки та світської левиці Періс Хілтон та її чоловіка Картера Реума, Фенікс Беррон відзначив свій перший день народження. Не викликало сумнівів, що з цього приводу щаслива матуся влаштує щось грандіозне - і вона таки влаштувала.

Періс вирішила не обмежуватися однією темою для свята та заміксувала "Under the Sea" (пісню з мультика "Русалонька") і своє власне слово-слоган "sliving" (жити+запалювати).

Періс пишно відсвяткувала перший день народження сина

Періс пишно відсвяткувала перший день народження сина

Скріншоти з Instagram Хілтон та її гостей

Щоби розважити іменинника та його маленьких гостей, було привезено контактний мінізоопарк із кролями, козенятами, курочками та качками, а білого поні задекорували під єдинорога.

Кашкети та капелюхи - фішка гардеробу 1-річного Фенікса, чия чимала голівка не дає спокою підписникам зіркової мамці

Кашкети та капелюхи - фішка гардеробу 1-річного Фенікса, чия чимала голівка не дає спокою підписникам зіркової мамці

Сама 42-річна Хілтон вбралася у блакитну пишну сукню та прикрасила себе тіарою.

Цікаво, чи сподобалося Феніксу свято

Цікаво, чи сподобалося Феніксу свято

На синове свято Періс поназапрошувала, передусім, членів зіркової тусовки, в яких є дітки приблизно такого ж віку. Зокрема були Румер Вілліс із 9-місячною дочкою Луеттою, Келлі Озборн із 1-річним сином Сідні, учасник NSYNC Ланс Басс, тато 2-річних двійнят Александра та Вайолет.

Козеня в малого захвату не викликало

Козеня в малого захвату не викликало

Онук Оззі Озборна тусив із єдинорогом

Онук Оззі Озборна тусив із єдинорогом

Зцілюю свою внутрішню дитину, - підписала Періс це відео

"Зцілюю свою внутрішню дитину", - підписала Періс це відео

@parishilton

Baby P’s 1st Birthday🎈🎈👶🏼🎈🎈

♬ original sound - ParisHilton
@parishilton What does everyone think of my “Sliving Under The Sea” theme for Phoenix 1st Birthday party? ✨🐠🐳 🐚 👶🏼🐚🐳🐠✨ #SlivingMom ♬ The Little Mermaid (Marimba Remix) - Harry Goes Boom!
@parishilton

Healing my inner child🥹

♬ original sound - ParisHilton

Як відомо, в Фенікса, якого Періс часто кличе "малюк Ф", є сестричка Лондон. Але дівчинці лише 2 місяці, тож у братовій гульні вона цьогоріч участі, вочевидь, не брала.

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