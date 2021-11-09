Блогерка Верба у ванній наробила селфі в трусиках

18-річна блогерка з Івано-Франківська Юлія Верба поповнила свій Instagram "змістовним" контентом.

Дівчина наробила селфі у своїй ванній і виклала їх у мережу. На фото вона просто світить оголеними стегнами у трусиках із різних ракурсів.

Крім того, Юля сфотографувала свої мокрі ноги в ванні і теж виклала їх у стрічку без будь-яких підписів.

Коли нема що робити, але дуже хочеться щось запостити в інсту

Верба - одна з найвідоміших україномовних блогерок

Юля має майже мільйон підписників

Ну хто з дівчат не робить такі фото у ванні?

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