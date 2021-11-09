Блогерка Верба у ванній наробила селфі в трусиках
Вівторок, 9 листопада 2021, 10:11
18-річна блогерка з Івано-Франківська Юлія Верба поповнила свій Instagram "змістовним" контентом.
Дівчина наробила селфі у своїй ванній і виклала їх у мережу. На фото вона просто світить оголеними стегнами у трусиках із різних ракурсів.
Крім того, Юля сфотографувала свої мокрі ноги в ванні і теж виклала їх у стрічку без будь-яких підписів.
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