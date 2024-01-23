Бардаш отримав російський паспорт і похвалився ним на тлі Путіна. Фото

Колишній продюсер гурту "Грибы" Юрій Бардаш отримав російський паспорт.

Про це уродженець Алчевська повідомив у своєму Telegram-каналі, похвалившись документом на тлі портрета Путіна.

Юра, як і мріяв, тепер росіянин. У коментарях його вітають "братья"

"Я достаю из широких штанин", - підписав фото Бардаш.

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Нагадаємо, у липні 2022 року Бардаш оголосив себе "русским человеком" і заговорив про нацистів в Україні. Того ж місяця він зізнався, що втік до Москви, де "безпечно і красиво".

У вересні 2022 невгамовний Бардаш казав, що Європа зникне, Росія "звільнить" Україну, а він отримає російський паспорт.

Через антиукраїнські заяви від Бардаша пішла дружина і матір його доньки Єлизавета.

До слова, уродженка Кубані, співачка Юлія Юріна, яка 12 років живе в Україні, розмовляє українською та вивчає український фольклор, досі не отримала український паспорт і має через це проблеми.