10 років ув'язнення та конфіскація майна: український суд виніс вирок одізному Бардашу

Продюсера-зрадника Юрія Бардаша засудили за пропаганду війни до позбавлення волі на 10 років із конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба Вінницького міського суду Вінницької області.

Як зазначили у суді, обвинувачений, "усвідомлюючи, що він може впливати на думку людей в українському й російському суспільстві, висловлював українофобські наративи й негативне ставлення до українського народу, підтримував російську агресію проти України".

У суді зазначили, що він також публікував у соціальних мережах матеріали і проводив прямі трансляції, що виправдовували збройну агресію РФ проти України та розпалювали національну й релігійну ворожнечу.

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Цікаво, що на офіційному сайті Вінницького міського суду Вінницької області не називають імені обвинуваченого, однак сам Бардаш зробив репост заяви у себе в Telegram-каналі.

За результатами судового розгляду суд визнав винним чоловіка у вчиненні злочинів та призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна на користь держави.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Юрій Бардаш виїхав у Грузію, а потім у Росію, де швидко зробився показовим "патріотом".

А у травні минулого року він відреагував на новину про те, що СБУ оголосила про підозру, зібравши доказову базу щодо його інформаційно-підривної діяльності на користь Росії, і показався з російським паспортом.