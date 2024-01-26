Мудрик, Бражко, Вівчаренко та Миколенко: найбажаніші холостяки збірної України з футболу

Футбол – один із найпопулярніших видів спорту як у світі, так і в Україні. А гравці завжди були під пильною увагою не лише на полі, але й поза ним. Деякі футболісти не соромляться пускати до себе додому і відверто розповідають про особисте життя. А інші – воліють ховати його у глибокій скрині.

Але від ТаблоID нічого не приховаєш. Цього разу ми розібралися, хто з гравців української збірної з футболу досі у статусі холостяків. А хто вже незабаром може опинитися на лаві офіційних чоловіків.

Михайло Мудрик

Михайло Мудрик – 23-річний гравець лондонського "Челсі" та української національної команди. З дитинства він не уявляв свого дня без гри у футбол. Вже у 17 років Мудрик дебютував в основному складі донецького "Шахтаря" у поєдинку з "Олімпіком". Утім, тоді не встиг забити свій перший гол і наступні декілька років, змінюючи трансфери в українських командах, не реалізовував свій потенціал.

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По-справжньому розкритися йому вдалося під керівництвом Роберто Де Дзербі, який у 2021 – 2022 роках очолював "Шахтар". Він навіть казав про особисту поразку, якщо не зможе вивести Михайла на високий рівень. Війна завадила роботі цього тандему, а на Мудрика тоді почали полювати агенти з понад п’яти європейських футбольних команд.

У січні 2023 року "Шахтар" оформив трансфер з лондонським "Челсі", який заплатив 70 мільйонів євро основної суми та ще 30 мільйонів у вигляді бонусів. Таким чином Мудрик став найдорожчим українським футболістом, побивши рекорд Андрія Шевченка. Сьогодні його заробітну плату у лондонському клубі оцінюють у 97 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, що приблизно дорівнює трохи більше 4,5 мільйонів гривень.

Є на що позаліпати

Не менш цікавою є особиста сторінка гравця. Офіційно він неодружений. Утім упродовж 2023 року двічі розгоралися справжні скандали через його ймовірних дівчат. Так, подейкували про стосунки футболіста з ексучасницею гурту SEREBRO Катериною Кіщук.

Росіянка Кіщук начебто мала стосунки з Мудриком

Кіщук народилася у російській Тулі, але довгий час живе в Англії. Ймовірно, вона могла відвідувати перший матч Мудрика у складі лондонської команди. Відповідні висновки зробили у ЗМІ через публікацію жінки у Instagram, де вона сидить на стадіоні, а на її плечах – український прапор.

Катерина Кіщук, ймовірно, прийшла підтримати Мудрика на його перший матч у складі "Челсі"

Скріншот з ua.tribuna.com

Видання Tribuna.com запитало у Михайла, чи справді він має стосунки з росіянкою. Утім, той запевнив, що у них просто дружба, а у Каті є своя родина.

У вересні 2023 року дружина іншого гравця національної збірної Юхима Коноплі Анастасія розповіла, що Михайло має дівчину.

"Він дуже закрита людина і тримає все в собі. Навіть своїм друзям не повністю відкривається. Я чула, що у нього є дівчина. Але хто вона – особисто не знаю", - ділилася Настя.



Можливо, вона мала на увазі модель Віолетту Грачову, яка теж росіянка. Про їхні стосунки з Мудриком почали писати у листопаді.

Ще одна потенційна пасія Мудрика - російська модель Віолетта Грачова. Михайлу явно подобаються дівчата з пишними формами

Спочатку Михайло ставив вподобайки під світлинами жінки у Instagram, пропонував зустрітися на мосту біля Ейфелевої вежі, а потім помітили їхні stories з однаковими локаціями і в один час.

"Спортивні журналісти чи хто ви там, може досить приписувати мені романи", - не витримавши, писала Грачова на своїй сторінці в соцмережі.

Судячи з Instagram, Грачова живе в Дубаї

Наразі Мудрик активно ділиться лише особистими світлинами і зводить з розуму деяких дівчат-холостячок. Блогерка Даша Квіткова днями зізналася, що сторінка Мудрика часто трапляється їй у рекомендаціях, а вона залипає на нього та ставить вподобайки.

Костянтин Вівчаренко

Більше холостяків серед молодіжної збірної України U-21. Останній час у полі зору 21-річний захисник київського "Динамо" Костянтин Вівчаренко. У вересні англійський "Тоттенгем" зацікавився молодим українським талантом. Але ціна трансферу у майже 17,5 мільйонів євро виявилася неприйнятною для клубу.

Дівчата, зверніть увагу на 21-річного Костю Вівчаренка

Сам Вівчаренко наразі мріє зайняти своє місце в основі київської команди і віддає усі сили у грі. А у майбутньому націлюється на англійські клуби. Костянтин слідкує за грою Зінченка, Забарного, Миколенка та інших топових українських гравців.

Судячи зі сторінки молодого гравця у Instagram, у стосунках він лише з футболом.

Хлопець дуже любить свою молодшу сестричку

Володимир Бражко

Ще один перспективний холостяк – вихованець київського "Динамо" 22-річний Володимир Бражко. Днями його ім’я наробило галасу у футбольних ЗМІ через ймовірний трансфер до іспанської "Жирони", де вже грають Артем Довбик та Віктор Циганков.

"Хотів би, звичайно, там грати, але це все чутки. Нічого конкретного не знаю", - прокоментував Бражко.

Вова Бражко - ще один завидний холостяк збірної Фото з Instagram

Наразі питання у ціні. Київський клуб оцінює свого футболіста у 10 мільйонів євро, що є показником його перспективи. Іспанці начебто готові віддати такі гроші, але українські експерти ставляться до цього скептично.

Володимир Бражко продовжує перебувати в Україні. Він любить слухати пісні Тревіса Скотта, читати біографію Роналду та цікавиться кіберспортом.

Руслан Нещерет

У новому році – у новому статусі. Наприкінці 2023-го голкіпер київського "Динамо" 22-річний Руслан Нещерет наважився зробити пропозицію своїй коханій дівчині Надії.

"Кохання завжди на часі", - написала Надія у своєму Instagram та показала каблучку на фоні напису "Ти вийдеш за мене? ".

Руслан, схоже, незабаром покине лави холостяків Фото з Instagram

Хлопець заручився на початку січня цього року

Ймовірно, Руслан постарався та організував дуже романтичну подію для майбутньої дружини. Утім, футболіст з тих, хто неохоче ділиться подробицями свого особистого життя. Відомо лише, що його Надя родом з Мукачева, і їхні стосунки тривають вже давно.

Руслан і Надя вже цього року можуть стати подружжям

Коли саме відбудеться весілля, а Руслан Нещерет офіційно попрощається зі своїм статусом холостяка – поки невідомо.



Віталій Миколенко

Захисник англійського "Евертона" та національної збірної України 24-річний Віталій Миколенко поки теж формально холостякує. Але вже цього року може поповнити лаву одружених чоловіків. У липні 2023 року він зробив пропозицію своїй коханій дівчині Вікторії Ассоровій.

Важко знайти молодого і перспективного футболіста, в якого немає дівчини або дружини. От і Віталій вже заручений

Спочатку їхні стосунки будувалися на відстані. Згодом Вікторія переїхала до Києва, де у них розпочалася спільна історія.

"Нас познайомили її сестри. Вони вели якийсь прямий ефір в соцмережі, я побачив Віку і знайшов її. Вона була з Криму. Ми спілкувалися раз на пів року, потім не спілкувалися, а згодом вона переїхала до Києва і все", - ділився своєю історією Миколенко.

Формально холостяк, але закоханий і щасливий

Тож Віка вже зовсім скоро може поповнити зіркову команду дружин футболістів. А в ній досить цікаво. Так, дружина Артема Довбика Юля показує свої домашні тренування, а кохана Олександра Зінченка Влада не втомлюється пишатися своєю зірковою родиною.