Реброва, Ярмоленко і Зінченко: як дружини футболістів вболівали за них на матчі проти Бельгії. Фото
20 березня збірна України з футболу здобула 90-ту перемогу в офіційних турнірах, обігравши Бельгію в першому стиковому матчі Ліги націй з рахунком 3:1.
А підтримати команду на трибунах стадіону "Енріке Рока" в іспанській Мурсії приїхали кохані українських футболістів.
Дружина головного тренера збірної Сергія Реброва Анна опублікувала знімки з матчу у себе в Instagram. Компанію їй склала Інна, обраниця нападника "Динамо" Андрія Ярмоленка.
Також свого чоловіка, захисника "Шахтаря" Юхима Коноплю підтримала його дружина Анастасія. Хоча вона не була присутня на матчі, дівчина все одно вдягнула форму з прізвищем коханого.
"Ми маємо підтримати нашу збірну, наших хлопців, а я особисто свого чоловіка", — додала вона.
Дружина лідера національної збірної Олександра Зінченка Влада вболівала за нього з дому, чим поділилась у своєму блозі. Вона гучно кричала, радіючи перемозі "синьо-жовтих".
Щодо особистого життя футболістів, то нещодавно Віталій Миколенко повідомив про народження доньки, Руслан Маліновський з дружиною розсекретили стать майбутнього малюка, а дочка власника футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса вперше показала 3-місячного сина.