Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Реброва, Ярмоленко і Зінченко: як дружини футболістів вболівали за них на матчі проти Бельгії. Фото

Карина Тімкова - 21 березня, 12:30

20 березня збірна України з футболу здобула 90-ту перемогу в офіційних турнірах, обігравши Бельгію в першому стиковому матчі Ліги націй з рахунком 3:1.

А підтримати команду на трибунах стадіону "Енріке Рока" в іспанській Мурсії приїхали кохані українських футболістів.

Дружина головного тренера збірної Сергія Реброва Анна опублікувала знімки з матчу у себе в Instagram. Компанію їй склала Інна, обраниця нападника "Динамо" Андрія Ярмоленка.

Дружина Сергія Реброва підтримала Україну на матчі

Кохана Реброва вдягнула джинси, піджак з деніму та форму збірної

Фото Instagram

Дружини Реброва і Ярмоленка показалися на матчі збірної України

Дружина Ярмоленка позувала total black

Дружини футболістів подякували їм за перемогу над Бельгією

"Дякую збірній України за неймовірні емоції, які назавжди викарбуються в наших серцях! Це свято для всіх українців. Далі — більше!", — написала Анна

Близькі футболістів вболівали за них на матчі проти Бельгії

Діти футболістів збірної теж вболівали за команду

Також свого чоловіка, захисника "Шахтаря" Юхима Коноплю підтримала його дружина Анастасія. Хоча вона не була присутня на матчі, дівчина все одно вдягнула форму з прізвищем коханого.

"Ми маємо підтримати нашу збірну, наших хлопців, а я особисто свого чоловіка", — додала вона.

Дружина Коноплі вбралася у його форму і підтримала на матчі

Дівчина похизувалася формою з номером свого обранця

Фото Instagram

Дружина лідера національної збірної Олександра Зінченка Влада вболівала за нього з дому, чим поділилась у своєму блозі. Вона гучно кричала, радіючи перемозі "синьо-жовтих".

Дружина Зінченка підтримала чоловіка на матчі проти Бельгії

"Вітаю, футбольна країно. О це другий тайм!", — зазначила Влада

Фото Instagram

Щодо особистого життя футболістів, то нещодавно Віталій Миколенко повідомив про народження доньки, Руслан Маліновський з дружиною розсекретили стать майбутнього малюка, а дочка власника футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса вперше показала 3-місячного сина.

Читайте також:

Дружина футболіста Яремчука у шкіряній сукні пожартувала про пенсійне посвідчення в день свого 30-річчя

Хижа парочка: дружина футболіста Луніна у бікіні пригорнулася до голоторсого коханого біля басейну. Фото

Дружина Зінченка замилувала обіймами доньок в однакових рожевих луках

футболісти
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів