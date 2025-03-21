Реброва, Ярмоленко і Зінченко: як дружини футболістів вболівали за них на матчі проти Бельгії. Фото

20 березня збірна України з футболу здобула 90-ту перемогу в офіційних турнірах, обігравши Бельгію в першому стиковому матчі Ліги націй з рахунком 3:1.

А підтримати команду на трибунах стадіону "Енріке Рока" в іспанській Мурсії приїхали кохані українських футболістів.

Дружина головного тренера збірної Сергія Реброва Анна опублікувала знімки з матчу у себе в Instagram. Компанію їй склала Інна, обраниця нападника "Динамо" Андрія Ярмоленка.

Кохана Реброва вдягнула джинси, піджак з деніму та форму збірної Фото Instagram

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Дружина Ярмоленка позувала total black

"Дякую збірній України за неймовірні емоції, які назавжди викарбуються в наших серцях! Це свято для всіх українців. Далі — більше!", — написала Анна

Діти футболістів збірної теж вболівали за команду

Також свого чоловіка, захисника "Шахтаря" Юхима Коноплю підтримала його дружина Анастасія. Хоча вона не була присутня на матчі, дівчина все одно вдягнула форму з прізвищем коханого.

"Ми маємо підтримати нашу збірну, наших хлопців, а я особисто свого чоловіка", — додала вона.

Дівчина похизувалася формою з номером свого обранця Фото Instagram

Дружина лідера національної збірної Олександра Зінченка Влада вболівала за нього з дому, чим поділилась у своєму блозі. Вона гучно кричала, радіючи перемозі "синьо-жовтих".

"Вітаю, футбольна країно. О це другий тайм!", — зазначила Влада Фото Instagram

Щодо особистого життя футболістів, то нещодавно Віталій Миколенко повідомив про народження доньки, Руслан Маліновський з дружиною розсекретили стать майбутнього малюка, а дочка власника футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса вперше показала 3-місячного сина.