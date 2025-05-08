Футболіст Маліновський став батьком вдруге. Фото

Карина Тімкова - 8 травня, 09:18

Дружина 32-річного футболіста збірної України Руслана Маліновського Роксана народила другу дитину.

7 травня в одному з італійських пологових обраниця спортсмена народила синочка. Ніжними фото з немовлям вона поділилася в Instagram.

"Наш принц вирішив перенести дату. Наш малюк нарешті з нами. Ласкаво просимо, наша любов", — підписала фото кохана футболіста.

Футболіст Руслан Маліновський став батьком вдруге

Мама показала новонародженого сина

Фото Instagram

У футболіста Руслана Маліновського народився син

Роксана потішила фото другої дитини

Футболіст Руслан Маліновський показався з сином

Руслан показався з новонародженим малюком, а його кохана привітала з їхнім першим днем зустрічі

Футболіст Руслан Маліновський став батьком

"Доброго ранку, світ", - підписала дружина футболіста кадр з сином, ім'я якого поки не розголошується

Як відомо, подружжя також виховує 5-річну дочку Олівію, для якої влаштовували яскраве святкування. Зараз родина живе в Італії, де Руслан грає за клуб "Дженоа". В компанії дружини він відвідував офіційні заходи.

А перед народженням сина парочка влаштовувала ніжні фотосесії та ефектне гендер-паті.

Читайте також:

2-річний син Луніна заспівав "Happy Birthday" на 26-річчя батька. Відео

Дружина Зінченка в пляжних луках попозувала з доньками на тлі мальовничих краєвидів. Фото

Футболіст Миколенко з коханою повідомили про народження доньки. Відео

діти зірок футболісти
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів