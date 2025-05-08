Футболіст Маліновський став батьком вдруге. Фото

Дружина 32-річного футболіста збірної України Руслана Маліновського Роксана народила другу дитину.

7 травня в одному з італійських пологових обраниця спортсмена народила синочка. Ніжними фото з немовлям вона поділилася в Instagram.

"Наш принц вирішив перенести дату. Наш малюк нарешті з нами. Ласкаво просимо, наша любов", — підписала фото кохана футболіста.

Мама показала новонародженого сина Фото Instagram

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Роксана потішила фото другої дитини

Руслан показався з новонародженим малюком, а його кохана привітала з їхнім першим днем зустрічі

"Доброго ранку, світ", - підписала дружина футболіста кадр з сином, ім'я якого поки не розголошується

Як відомо, подружжя також виховує 5-річну дочку Олівію, для якої влаштовували яскраве святкування. Зараз родина живе в Італії, де Руслан грає за клуб "Дженоа". В компанії дружини він відвідував офіційні заходи.

А перед народженням сина парочка влаштовувала ніжні фотосесії та ефектне гендер-паті.