Бражко поцілував Квіткову та розчулив грою з її 4-річним сином на полі. Відео

Карина Тімкова - 30 липня, 10:45

Блогерка Даша Квіткова, яка вже не приховує своїх стосунків з 23-річним футболістом "Динамо" Володимиром Бражком, привела свого 4-річного сина Лева на матч коханого.

На офіційній сторінці клубу був опублікований ролик, на якому спортсмен підходить до трибун, де за ним спостерігає зірка зі своєю дитиною, і пропонує Леву приєднатися до нього на полі після закінчення гри.

Володимир весело погрався з хлопчиком на травичці й повчив його закидувати м'яч. Після усіх розваг синочок 27-річної Квіткової мило обійняв футболіста.

Володимир Бражко замилував взаємодією з сином Даші Квіткової на полі

Бражко підняв Лева з трибун і запросив на поле

Кадр з instagram

Володимир Бражко погрався у футбол з сином Даші Квіткової

З таким тренером у малюка швидко почало виходити відбивати удар

Володимир Бражко розважився з синочком Даші Квіткової на полі

Син блогерки з цікавістю спостерігав за футболістом

Даша Квіткова замилувала, як її сина грається з коханим-футболістом

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Володимир Бражко повчив сина Даші Квіткової грати у футбол

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Даша Квіткова замилувала, як її син обійняв Володимира Бражка на футболі

Які зворушливі обійми

Даша Квіткова помилувалася розвагами свого сина і Бражка

Після усіх розваг на полі Бражко повернув Лева мамі

Даша Квіткова поцілувала Володимира Бражка на футбольному матчі

Квіткова подякувала своєму обранцю милим цілунком

Нагадаємо, вперше про роман пари заговорили у травні. Тоді закоханих підловили на романтичному моменті. Пізніше Даша показалася в обіймах чоловіка (підписники не сумнівалися, що це був Бражко). А нещодавно футболіст публічно привітав обраницю і назвав її коханою.

Як відомо, батьком Лева є колишній чоловік знаменитості, блогер Нікіта Добринін. Попри розставання вони спільно виховують свого нащадка.

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