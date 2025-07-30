Бражко поцілував Квіткову та розчулив грою з її 4-річним сином на полі. Відео

Блогерка Даша Квіткова, яка вже не приховує своїх стосунків з 23-річним футболістом "Динамо" Володимиром Бражком, привела свого 4-річного сина Лева на матч коханого.

На офіційній сторінці клубу був опублікований ролик, на якому спортсмен підходить до трибун, де за ним спостерігає зірка зі своєю дитиною, і пропонує Леву приєднатися до нього на полі після закінчення гри.

Володимир весело погрався з хлопчиком на травичці й повчив його закидувати м'яч. Після усіх розваг синочок 27-річної Квіткової мило обійняв футболіста.

Бражко підняв Лева з трибун і запросив на поле Кадр з instagram

З таким тренером у малюка швидко почало виходити відбивати удар

Син блогерки з цікавістю спостерігав за футболістом

Зіркова матуся виглядала радісною від такої взаємодії її бойфренда та дитини

Цього ж дня "Динамо" перемогло "Хамрун Спартанс" з рахунком 3:0

Які зворушливі обійми

Після усіх розваг на полі Бражко повернув Лева мамі

Квіткова подякувала своєму обранцю милим цілунком

Нагадаємо, вперше про роман пари заговорили у травні. Тоді закоханих підловили на романтичному моменті. Пізніше Даша показалася в обіймах чоловіка (підписники не сумнівалися, що це був Бражко). А нещодавно футболіст публічно привітав обраницю і назвав її коханою.

Як відомо, батьком Лева є колишній чоловік знаменитості, блогер Нікіта Добринін. Попри розставання вони спільно виховують свого нащадка.