"Це досить поширене явище": 55-річна Зеллвегер пояснила своє небажання народжувати дітей

Голлівудська акторка Рене Зеллвегер зараз на слуху через премʼєру стрічки "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця". Фанати радіють поверненню культової героїні, а сама 55-річна знаменитість у рамках престуру дає чимало інтерв'ю.

Днями акторка відверто поділилася своїми поглядами щодо чайлдфрі у сучасному суспільстві.

У розмові з The Irish Times вона заявила, що рішення не мати дітей є абсолютно нормальним, і дедалі більше жінок обирають цей шлях без будь-яких вагань.

Зеллвегер поділилася думками про тиск суспільства щодо материнства Фото @NikolaiVonBismarck

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Зірка зізналася, що у молодості відчувала тиск суспільства, який змушував її задумуватися про шлюб і материнство. Вона порівняла власний досвід із життям своєї героїні Бріджит Джонс, яка також боролася зі стереотипами.

Проте, за її словами, з часом суспільні уявлення змінилися, і зараз жінки дедалі частіше відкрито заявляють про своє право жити так, як їм зручно.

"Рішення не мати дітей не є чимось винятковим, чи не так? Я думаю, що це досить поширене явище", — відповіла актриса.

Рене зі своїм на 10 років молодшим бойфрендом Фото з instagram

Як пише Woman & Home, авторка "Бріджит Джонс", Хелен Філдінг, також підтримала цю думку, наголосивши, що незалежні жінки часто стикаються з настирливими запитаннями на кшталт: "Чому ти досі самотня?" або "Як так сталося, що ти не маєш дітей?".

Вона підкреслила, що в сучасному світі не існує єдиного правильного сценарію для всіх, і кожна людина має право сама вирішувати, що для неї важливо.

Крім того, Рене Зеллвегер розповіла, як з віком навчилася краще піклуватися про себе. Вона назвала своє 30-річчя періодом безперервної роботи та постійних переїздів. Саме тому у 2010-му вона вирішила взяти шестирічну паузу в кар'єрі, щоб переосмислити своє життя і присвятити більше уваги власному благополуччю.

"Тоді було чим дорожити. Я прискіпливо себе вивчала. І оскільки я не дбала про себе у свої 30 років, я не завжди робила правильний вибір. У цій метушні дуже легко забути про себе", — зізналася знаменитість.

Акторка впевнена, що жодна жінка не має стикатись із критикою за своє ставлення до народження дітей Фото @NikolaiVonBismarck

Кінозірка також дала пораду собі у молодшому віці.

"Дівчинко, пригальмуй. Переїжджати з місця на місце, постійно жити з валізою. Я ні разу не розпаковувала речі, поки мені не виповнився 41 рік", — зізналася Рене.

Нагадаємо, з 2021 року акторка у стосунках з телеведучим Антом Анстедом, який на 10 років молодший за неї. Рене любить весело провести час з дітьми свого обранця.

Ще у 2023 році ходили чутки, що пара одружиться, але поки цього не сталось, а про їх весілля нічого невідомо.