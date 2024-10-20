Зендея з голим животом втілила легендарний образ Шер 52-річної давнини. Фото

Зендея та Дуа Ліпа стали головними зірками 39-ї урочистої церемонії введення в Залу слави рок-н-ролу 78-річної музичної ікони - Шер. Подія відбулася 19-го жовтня в Клівленді, штат Огайо.

Але особливу увагу привернула саме 28-річна зірка серіалу "Ейфорія", яка нагороджувала Шер почесною відзнакою.

Зендея позувала на червоній доріжці Rocket Mortgage Fieldhouse у золотистій "голій" сукні, якою майже повторила легендарний образ Шер 1972-го року.

Образ Зендеї - це омаж на образ Шер 1972 року Фото Getty Images

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Вечірня сукня Зендеї, яка майже не прикривала її струнке тіло, є вінтажною моделлю дизайнера Боба Макі 2001 року. Це плаття дуже нагадує сукню того ж дизайнера, яку Шер носила 52 роки тому.

Саме та сукня Шер. Правда ж схожі? Фото Getty Images

Як пише Harper's Bazaar, Макі створив деякі з найвідоміших образів 78-річної Шер, багато з яких представлені на виставці в Залі слави.

Дуа Ліпа і Шер цього вечора разом заспівали хіт "Believe" Фото Getty Images

Нагадаємо, днями Шер виступила на шоу бренду Victoria's Secret, яке повернулася через 6 років паузи. А Зендея нещодавно вигуляла одразу два ефектні луки за один вечір.