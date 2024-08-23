На тлі чуток про роман: депутатка Бобровська з'явилася на обкладинці нового альбому Жадана

Ще в травні Жадан і Бобровська з'явилися на кінопрем'єрі разом

23-го серпня письменнику і музиканту Сергію Жадану виповнилося 50 років. І в свій ювілей він не лише випустив новий альбом гурту "Жадан і собаки" під назвою "Злий", а й підігрів чутки про роман із 34-річною депутаткою від "Голосу" Соломією Бобровською.

Адже саме Соломія прикрасила обкладинку нової платівки Жадана, яку він виклав у своєму Facebook.

Цю картинку можна вважати підтвердженням чуток про роман чи просто черговим творчим тандемом?

Реклама:

"Завжди хотілося грати саме таку музику - чесну, злу і максимально приватну. Іноді виходило, іноді - не дуже. "Злий" створювався і писався навесні, коли все видавалося химерним і можливим. Вийшов такий собі щоденник людини, яка добре знає, в якій кишені в неї Біблія, а в якій - віскі", - написав ювіляр.

Нагадаємо, у грудні 2022 року з'явилися чутки про роман Жадана зі співачкою Христиною Соловій. Саме тоді вийшов кліп, у якому вони пристрасно цілувалися.

Пізніше парочку бачили разом за ручку, і Жадан тоді вже був у процесі розлучення з дружиною Іриною.

У жовтні 2023 Соловій із Жаданом випустили новий кліп, знятий у церкві, чим спровокували скандал. А в березні цього року Христина в інтерв'ю Єфросиніній розповіла про крах стосунків із Сергієм.