Суд над Депардьє: яке покарання для звинуваченого в домаганнях актора запросили прокурори

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Французький актор Жерар Депардьє, якого звинуватили в сексуальних домаганнях декілька жінок, може отримати тюремний вирок, але він буде умовним.

Прокурори запросили для 76-річної кінозірки покарання в вигляді 18 місяців позбавлення волі умовно та штрафу в розмірі 20 тисяч євро.

Про це повідомляє Variety.

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Депардьє в суді 27-го березня Фото AFP via Getty Images

Окрім цього обвинувачення вимагає, щоби Депардьє пройшов курс сеансів психологічної допомоги та був зареєстрований у біза сексуальних злочинців.

Сам Жерар обвинувачення, висунуті проти нього, відкидає.

Нагадаємо, одна з позивачок, яку звати Амелі і яка працювала декораторкою на зйомках фільму "Зелені віконниці" в 2021-му році, стверджує, що актор із силою утримував її, торкався її інтимних частин тіла та говорив непристойні речі. Друга позивачка, чиє ім'я не розкривається, заявляє, що Депардьє домагався її, коли вона працювала продакшн-асистенткою на зйомках стрічки "Чарівник і сіамці" у 2014-му.

Як відомо, актор, який свого часу отримав російське громадянство та захоплювався Володимиром Путіним, після початку повномасштабного вторгнення дещо змінив свою риторику, принаймні, публічну.