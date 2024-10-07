"Жінка не має бути безпорадною": дружина Остапчука розповіла, за що платить в родині вона, а за що - чоловік

Остапчук про виховання майбутнього сина фото з instagram

Третя дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина Остапчук, яка очікує на первістка, розказала, скільки кіло набрала за час вагітності.

Майбутня мама також відповіла на запитання щодо виховання майбутнього сина Тимофія і розповіла, що думає з приводу розподілу фінансів у родині.

Вага Каті на 30-му тижні вагітності становить 57.4 кіло, а коли вона завагітніла, важила 54 кг.

Реклама:

скрін з Instagram

Остапчук також зазначила, що не читала жодної літератури про виховання дітей, адже вони з чоловіком планують піти на курси молодих батьків.

Подружжя вирішило серйозно підійти до виховання нащадків

А ще Катерина відповіла на запитання підписників про розподіл фінансів у родині, зокрема, чи повинна платити жінка.

"Ну може іноді, якщо хоче. Я вважаю, що родину має забезпечувати чоловік. Жінка повинна мати свої кошти на свої дівочі хотілки (манікюр/брови тощо) й на випадок розлучення (ну тут можна теж його гроші відкладати)", - (не) жартома відповіла вона.

Цікаво, чи відкладає Катерина гроші коханого?

"Звичайно, що жінка також має брати участь у якихось витратах спільних, типу, продукти купити, комуналку іноді оплатити. Я, наприклад, сьогодні кинула кошти няні (ми кожного місяця до народження малого надсилаємо певну суму няні, щоб вона не шукала іншу роботу й чекала на нас). Пообіцяла ось, що подарую чоловікові джинси, тому що давно нічого не дарувала (ну він теж, знаєте, на ринку одягатися не хоче чомусь, тому доведеться нормально витратити)", - каже Остапчук.

Дівчина завжди отримувала коштовні подарунки від чоловіка, але і сама теж робить не гірші

"Короче, житло, паливо, заклади, поїздки, більшість витрат на дитину має оплачувати чоловік. Жінка, у свою чергу, має не бути взагалі вже безпорадною (типу, я вважаю крінжем, якщо дівчина сама пішла в супермаркет і телефонує йому, щоб він надіслав гроші, тому що можна вже й самій заплатити; чи якщо вона йде з подругами в заклад і просить на це кошти, власний заробіток якийсь має бути).

Я Тіма (майбутнього сина - ред.) так само буду виховувати, бо схема батьки оплатять весілля тощо не пройде, поки сам не буде змоги утримувати родину, нехай і не дивиться на дівчат. Можете засуджувати", - попередила підписників Катерина.

Нагадаємо, у лютому попередня дружина Остапчука, нотаріуска Христина, яка може сама себе відвезти на Мальдіви, розказувала, які фінансові вимоги має до себе і потенційного чоловіка.