"Втік з місця ДТП": Жураківська попросила знайти чоловіка, який врізався в її авто

Знаменитість звернулася за допомогою до фанатів Фото zhurakovskaya

Актриса Олеся Жураківська потрапила у дорожньо-транспортну пригоду на Одеській трасі. В її автомобіль врізався інший водій на Volkswagen, який після зіткнення поспішив залишити місце аварії.

Про інцидент Жураківська повідомила у Facebook, оприлюднивши фото винуватця та закликавши допомогти встановити його особу.

"Тільки що на Одеській трасі біля південного кладовища в мою автівку в'їхав кремезний чолов'яга на вольцвагені, після того, як я відмовилась "порішати" на місці він втік з місця ДТП. Допоможіть мені, будь ласка, знайти цього негідника", — написала 51-річна зірка.

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Олеся показала чоловіка, який втік з місця ДТП Фото zhurakovskaya

Пізніше акторка заспокоїла прихильників і повідомила, що почувається нормально. Вона також зазначила, що чекає на приїзд правоохоронців та сподівається на справедливе розслідування.

Жураківська відома тим, що не боїться публічно висловлювати свої думки. Якось, ще на початку великої війни вона засудила дії Лободи й Брежнєвої.