Памела Андерсон знялася гола для італійського глянцю
Понеділок, 20 січня 2020, 17:30
Американська фотомодель та актриса Памела Андерсон попозувала для журналу Vanity Fair Italia.
52-річна білявка поприймала граційні пози у спокусливих вбраннях та взагалі голяка.
Свілинами своєї музи поділився в мережі фотограф Кармело Редондо.
Нагадаємо, як каже Пем, справжнє її покликання - це поезія. Красуня називає себе романтиком та вважає, що для того, щоби бути сексі, жінка має бути ще й розумною.
Фото з Instagram
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