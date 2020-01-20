Памела Андерсон знялася гола для італійського глянцю

Американська фотомодель та актриса Памела Андерсон попозувала для журналу Vanity Fair Italia.

52-річна білявка поприймала граційні пози у спокусливих вбраннях та взагалі голяка.

Свілинами своєї музи поділився в мережі фотограф Кармело Редондо.

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Які ніжки!

Яке все!

Нагадаємо, як каже Пем, справжнє її покликання - це поезія. Красуня називає себе романтиком та вважає, що для того, щоби бути сексі, жінка має бути ще й розумною.

Фото з Instagram

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