Памела Андерсон знялася гола для італійського глянцю

Понеділок, 20 січня 2020, 17:30

Американська фотомодель та актриса Памела Андерсон попозувала для журналу Vanity Fair Italia.

52-річна білявка поприймала граційні пози у спокусливих вбраннях та взагалі голяка.

Свілинами своєї музи поділився в мережі фотограф Кармело Редондо.

 
Млосна та спокуслива: 52-річна Пем знялася для італійців
 
Зірка любить зухвалі фотосесії
 
Які ніжки!
 
Яке все!
 

Нагадаємо, як каже Пем, справжнє її покликання - це поезія. Красуня називає себе романтиком та вважає, що для того, щоби бути сексі, жінка має бути ще й розумною.

Фото з Instagram 

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