Астаф'єва посвітила мокрими цицями в стильному ч/б

Поки її колеги заповнюють Instagram пляжними світлинами, співачка Даша Астаф'єва для контрасту влаштувала стильну та чуттєву чорно-білу фотосесію в одязі.

"Подивіться, як фотографії розкривають всю вашу сутність... все, що ви не лише пишете, а і переживаєте, відчуваєте, випускаєте з себе крізь гігабайти...", - написала Даша.

Даша спокусливо посиділа серед човників фото з instagram

Найгарячіші світлини красуня назвала "молитва за ваші чорні душонки".

Справжня русалка!

Світлини в мокрому одязі виходять еротичнішими за "ню"

Нагадаємо, в купальнику в цьому сезоні 35-річна Астаф'єва теж уже показувалася.

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