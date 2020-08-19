Астаф'єва посвітила мокрими цицями в стильному ч/б
Середа, 19 серпня 2020, 15:59
Поки її колеги заповнюють Instagram пляжними світлинами, співачка Даша Астаф'єва для контрасту влаштувала стильну та чуттєву чорно-білу фотосесію в одязі.
"Подивіться, як фотографії розкривають всю вашу сутність... все, що ви не лише пишете, а і переживаєте, відчуваєте, випускаєте з себе крізь гігабайти...", - написала Даша.
Найгарячіші світлини красуня назвала "молитва за ваші чорні душонки".
Нагадаємо, в купальнику в цьому сезоні 35-річна Астаф'єва теж уже показувалася.
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